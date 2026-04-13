Nikad nije bilo jeftinije voziti električni automobil: Sve pokazuje jedna analiza

Troškovi rada električnih automobila u ožujku su bili do dvije trećine niži od troškova vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem u Njemačkoj. Zbog rata u Iranu i rasta cijena goriva iznad 2,2 eura (benzin) i 2,4 eura (dizel), sada je ozbiljno jeftinije voziti električne automovile. Analizu je proveo portal Verivox, a tekst je objavio Der Spiegel.

U ožujku 2026., prema Verivoxu, struja za kućanstva u Njemačkoj koštala je u prosjeku 31,2 centa po kilovat-satu (kWh). Električni automobil srednje klase ili luksuzni s prosječnom potrošnjom od 16,9 kWh na 100 kilometara stoga bi imao troškove struje od oko 53 eura za mjesečnu kilometražu od 1000 kilometara. Za usporedivo vozilo s motorom s unutarnjim izgaranjem, ista prijeđena udaljenost koštala je oko 160 eura za benzin Super E10 ili oko 113 eura za dizel, izračunato na temelju prosječnih podataka o potrošnji i cijena na benzinskim postajama, koje je u ožujku utvrdio ADAC (Njemački autoklub), piše HAK Revija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema ovom izračunu, vožnja električnog automobila bila je 67 posto jeftinija od vožnje benzinskog automobila i 53 posto jeftinija od vožnje dizelaša. Verivox javlja da je slična razlika između operativnih troškova električnih automobila i vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem posljednji put viđena nakon početka ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine. Međutim, cijene električne energije također su naglo porasle u sljedećim mjesecima jer su rastuće cijene prirodnog plina za plinske elektrane postale odlučujući faktor. Očekuje se da će se razlika u troškovima goriva dodatno povećati u travnju, rekao je Thorsten Storck, energetski stručnjak u Verivoxu, u priopćenju za javnost. Dok cijene goriva od tada nastavljaju rasti, cijene električne energije će ih sustići samo ako sukob na Bliskom istoku dulje potraje.

Da bi vozači u potpunosti iskoristili cjenovnu prednost, nužno je puniti na kućnoj utičnici. Punjenje na javnim punionicama općenito je skuplje od korištenja kućne električne energije. Većina vlasnika električnih automobila redovito puni kod kuće. Financije su svima važne pa i Nijemcima…