'NIKAD IH NEĆU ZABORAVIT' Splićanin je proveo 7 dana na liječenju u KBC-u Split: 'Sati su me dijelili od onog najgoreg. O meni se 48 sati bez prestanka brinuo cijeli tim...'

Posljednjih dana redakcija portala Dalmacija Danas zaprimila je nekoliko mailova čitatelja koji imaju samo riječi hvale za Klinički bolnički centar Split - Križine.

Tako smo jučer u poslijepodnevnim satima objavili iskustvo čitateljice koja je uputila javnu pohvalu medicinskom osoblju internog prijema.

Danas je na redakcijski mail (info@dalmacijadanas.hr) stigla još jedna pohvala osoblju ranije spomenute bolnice u Splitu.

Naš čitatelj napisao je pismo zahvale liječnicima i osoblju Klinike za infektologiju KBC-a Split. Njegovo pismo objavljujemo u cijelosti:

- Prošli utorak u 15.00 zaprimaju me na Klinika za infektologiju KBC-a Križine zbog velike temperature, jakog kašljanja i same slabosti. Hitno i bez minute čekanja sam poslan na sve moguće pretrage jer stanje mi je bilo vidljivo loše i izgleda da su me sati dijelili od onog najgoreg.

Ispostavilo se da ima jaku upalu pluća te brzom njegom prisutnog medicinskog osoblja sam spašen.

Od trenutka od kada sam ušao na odjel o meni se 48 sati bez prestanka brinuo cijeli tim sestara, doktora i svog pomoćnog osoblja. Ne znam kako opisati niti zahvaliti njihovu nesebičnu pomoć i njegu, znači 24 sata potpune kontrole i prednosti jer bez toga teško da bi bio živ..

Nikad neću zaboraviti ove ljude i njihove razgovore dok sam bio u polunesvjesni. Tako su prolazili dani i ja sam bio bolje i svjestan svega što se moglo dogoditi... U 7 dana napravio sam 100 pretraga i srca, pluća, glave, bubrega jetra itd...

Dođe zadnji dan i dok sam imalo zakašlja ne puštaju kući. Znači sve. Mogao bi još puno puno pisati i hvaliti ove ljude. Jučer sam otpušten iz bolnice kao nov uz daljnju kućnu njegu. Ovim putem još jednom zahvaljujem cijeloj Klinici za infektologiju KBC-a Križine i doktoru Rokov. Hvala vam ljudi od srca - poručio je za kraj.