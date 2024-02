NEZADOVOLJSTVO NA PLOKITAMA "Od toga po svemu sudeći neće biti ništa ni za sljedeću školsku godinu"

Iako je najavljeno da će se na Plokitama urediti kuhinja za školsku djecu koja imaju problema s celijakijom, to do danas nije učinjeno. Kuhinja je trebala doći u suteren ispod prostorija Gradskog kotara Plokite.

"Ponavljanje je majka znanja, govoriše stari Rimljani. No, kad morate nekome ponavljati puno puta, a on to ne shvaća ili ga jednostavno nije briga, onda je to za javnu osudu, ako se radi o najodgovornijih osobama u gradu. Riječ je o 300 m2 gradskog prostora, koji se nalazi u suterenu odnosno ispod prostorija gradskog kotara Plokite. Premda smo zajedno s predsjednikom vijeća kotara Lukom Čelarom na Danu kotara Plokite 30.05. prošle godine čuli iz usta gradonačelnika Ivice Puljka da će se u tom prostoru urediti kuhinja za školsku djecu koja imaju problema s celijakijom, od toga po svemu sudeći neće biti ništa ni za sljedeću školsku godinu.

Naravno, nema potrebe da se cijeli taj prostor iskoristi za spomenutu namjenu, već bi se mogao podijeliti u dva dijela. Sadašnjem vodstvu grada je sada ipak prioritet podjela na dva dijela Odjela za gradsku imovinu i sprječavanje mogućeg povratka gospođe Maje Đerek na posao. Stoga ćemo putem vijećnika i člana naše inicijative Denisa Pejkovića na sutrašnjoj sjednici kotarskog vijeća Plokita podnošenje zahtjeva Gradu Splitu za prepuštanjem spomenutog prostora na upravljanje vijeću kotara Plokite i omogućavanju dodatnih sredstva na računu decentraliziranih sredstva gradskog proračuna", poručuju iz Građanske inicijative Naprid Plokite naprid Siromašna.