Nevrijeme na Jadranu: Vjetar preko 100 km/h, trajekti u prekidu

Srijeda je donijela utjecaj nove jake ciklone u cijeloj zemlji, osobito na Jadranu. Radi se o prostranoj cikloni čija se dolina proteže s Atantika prema Jadranu gdje se stvorio sekundarni ciklonalni centar. Predvečer je tlak zraka na razini mora na sjevernom Jadranu pao ispod 980 hektopaskala.

Meteo postaje DHMZ-a zabilježile su vrlo jako do olujno jugo. Tako je Porer danas mjerio prosječnu brzinu vjetra od 17.5 m/s, Split Marjan 15.9 m/s, Sv. Ivan na pučini 15.4 m/s, Lastovo 15.1 m/s itd.

Meteorološko-oceanoggrafska plutača DHMZ-a na Blitvenici izmjerila je udare juga preko 100 km/h, a najviši valovi bilo su visoke između 6 i 7 metara.

Blitvenica je nenaseljeni otočić u Šibensko-kninskoj županiji na kojem se nalazi svjetionik "Hrid Blitvenica"

Dan je obilježila kiša koja je do večeri bila najobilnija na otocima gdje je ponegdje palo preko 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Ciklona je donijela emperature zraka koje su više od prosjeka za dio godime, te su danju bile od 7 do 13°C. Zbog toga snijega nije bilo niti u najvišim planinama Dalmacije.

Zbog vjetra u prekidu su trajektne linije: Brestova-Porozina, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ i Zadar (Gaženica)-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj, te brojne katamaranske i brodske linije.