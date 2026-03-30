Nevjerojatno! Naša poznata sutkinja u 82. godini radi čučnjeve i diže utege, svi pričaju o njoj

Umirovljena sutkinja Đurđa Tedeschi, majka poduzetnika Emila Tedeschija, zbog svojeg upečatljivog i besprijekornog stila plijeni pozornost gdje god se pojavi, a sad je poznato i kako u devetom desetljeću ostaje u top formi. Osobni trener Denis Dilberović na društvenim mrežama objavio je video njezina treninga koji je privukao veliku pažnju, jer 82-godišnja Đurđa u njemu vježba s girjama i trakama, radi čučnjeve, sklekove, zgibove...
'Godine su samo broj. Ali život je više od brojeva. To su navike koje gradimo. Odluke koje donosimo svaki dan. Snaga da ne odustanemo, čak i kad je teško. 82 godine. I dalje trenira. I dalje pokazuje što znači disciplina. Ne radi se o savršenstvu. Radi se o dosljednosti. I možda je to najveća lekcija - nije važno koliko imaš godina, nego koliko si spreman nastaviti', napisao je trener, a Đurđa je u komentarima dobila brojne pohvale.
Inače, Đurđa je prije pet godina postala prabaka, kada su njen unuk Emil Tedeschi mlađi i njegova bivša supruga Nika Perenčević dobili sina, kojeg su također nazvali Emil, piše Story.