Nevjerojatne scene na nogmetnoj utakmici: Sudac nakon masovne tučnjave isključio 24 igrača

Iako je riječ o utakmici nižeg ranga, susret u Francuskoj ovih je dana privukao pažnju nogometne javnosti diljem svijeta – i to iz potpuno pogrešnih razloga. Derbi koji će se dugo pamtiti završio je nevjerojatnim podatkom: sudac je pokazao čak 24 crvena kartona.

Utakmica između Avenira de Guilliersa i Indépendante Mauronnaisea, koja se igrala u District 2 ligi, desetom stupnju francuskog nogometa, završila je rezultatom 2:2. No, rezultat je ubrzo pao u drugi plan nakon što su događaji na terenu izmakli kontroli.

Prema pisanju francuskih medija, napetosti su eskalirale nakon posljednjeg zvižduka. Verbalni sukob među navijačima prerastao je u fizički obračun, a situacija se dodatno pogoršala kada se, prema svjedocima, u sukob uključio i otac jednog od igrača, nakon čega je izbila opća tučnjava na terenu.

Kako bi zaustavio nasilje, sudac je posegnuo za drastičnom mjerom te isključio čak 24 od ukupno 27 igrača koji su sudjelovali u utakmici – 13 iz Guilliersa i 11 iz Maurona.

Svjedoci su naveli da su tijekom sukoba viđeni i predmeti nalik palicama. Policija je pozvana na mjesto događaja, no do njezina dolaska incident je već bio okončan.

Ovaj događaj dolazi svega tjedan dana nakon još jednog sličnog incidenta u istom rangu natjecanja, što je dodatno uznemirilo nogometnu javnost. Udruga sudaca oštro je osudila nasilje, poručivši kako takvo ponašanje nema mjesta u sportu te izrazila punu podršku sucu.

Slučaj će sada preuzeti disciplinska tijela, a oba kluba mogla bi se suočiti s ozbiljnim sankcijama, uključujući i probleme sa sastavljanjem momčadi u nadolazećim utakmicama.