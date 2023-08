NEVJEROJATNA PROVOKACIJA IZ BEOGRADA: "Dubrovnik je po jeziku uvijek bio srpski"

Nova provokacija stiže iz Srbije. Dubrovnik je po jeziku uvijek bio srpski, glase naslovi tamošnjih medija.

U tekstovima stoji i izjava profesora beogradskog sveučilišta Slavka Petakovića koji tvrdi da je Dubrovnik "najveća riznica građe za proučavanje povijesti srednjovjekovne Srbije". Ovo nije prvi ovakav slučaj, ranije je Matica srpska Držića i Gundulića svrstavala u srpske književnike, a slučaj su komentirali i hrvatski ministri.

"To što netko unutar svoje države objavljuje, to je po meni stvar kompleksa jer svojatanje Dubrovnika mislim da svakom ne pada napamet", rekao je Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, i poručio srpskim učenicima i studentima da ne slušaju takve informacije već promišljeno guglaju kako bi došli do istine, javlja dnevnik.hr.

"To su stare teze, stare poražne politike i one sigurno nemaju perspektiva. Hrvatska će sigurno znati odgovoriti ako tako se bude nastavilo", poručio je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova.