Nevjerojatna priča: Bivši trener Hajduka piše povijest

Valdas Dambaruskas vodi Sabah prema povijesnoj tituli prvaka Azerbajdžana.

Osam kola prije završetka prvenstva, Sabah FK je na putu da postane prvi klub koji će osvojiti azerbajdžansku Premier ligu, a da se ne zove Qarabağ ili Neftçi, još od Inter Bakua u sezoni 2009./10.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osnovan tek 2017. godine, uspon Sabaha bio je nevjerojatno brz. U svojoj prvoj sezoni završili su tek na 5. mjestu u drugoj ligi, ali su izborili promociju u najviši rang azerbajdžanskog nogometa nakon što su čak četiri momčadi ispred njih ostale bez licence za najviši rang, piše tportal.

Od ulaska u prvu ligu, Sabah je održavao stabilne rezultate. Nikada nisu završili niže od 7. mjesta, a bili su blizu borbe za naslov u sezoni 2022./23., koju su završili kao drugoplasirani.

Vodili ih Hrvat i legendarni branič

U posljednje vrijeme smo viđali i poznata imena na njihovoj klupi. Krunoslav Rendulić ih je vodio u sezoni 2023./2024. kada su završili na kraju na trećem mjestu, no iduće sezone je napustio klub što nije upisao niti jednu pobjedu u sedam uzastopnih utakmica.

Ulogu trenera preuzeo je Vasilij Berezuckij, nekada legendarni ruski branič CSKA Moskve, a pod njime Sabah osvaja i prvi trofej, onaj Azerbajdžanskog kupa. Bio je to prvi veliki trofej u kratkoj povijesti kluba.

Fantastičan niz rezultata pod Valdasom

Ove sezona Sabah odlazi korak dalje i to pod vodstvom bivšeg trenera Hajduka, Valdasa Dambrauskasa. Nakon 25 kola, Sabah ima deset bodova prednosti na vrhu ljestvice ispred Qarabağa, koji doduše ima utakmicu manje.

Veliki utjecaj na rezultat ima i bivši igrač Rijeke i Slaven Belupa, Ivan Lepinjica, koji je u Sabahu prvotimac te je jedan od najbolje ocjenjenih igrača lige.

Forma ovog kluba je nevjerojatna pa tako Sabah ne zna za poraz još 31. kolovoza prošle godine. Tada su izgubili İmişlija, a onda je uslijedio niz od čak 23 utakmice bez poraza. Navedeni poraz im je jedini kojeg su doživjeli u domaćim natjecanjima ove sezone, piše tportal.

Dvije utakmice koje će odrediti sve

U ovoj fazi sezone se u povijesti nogometa u Azerbajdžanu nikada nije događalo da netko s tolikom prednošću propusti osvajanje naslova. Za dva tjedna im slijedi utakmica s Qarabağom, a ukoliko tu upišu pobjedu, prvenstvo će biti riješeno.

Qarabağ im je protivnik i u kupu. U prvoj utakmici polufinala kupa igrali su 2:2, a uzvrat igraju na svom terenu samo četiri dana nakon što se ove dvije ekipe sastanu u ligi.

Ukoliko osvoje prvenstvo ili pak dvostruku krunu, Sabah će ostvariti najimpresivniji uspjeh u povijesti azerbajdžanskog nogometa. A s obzirom na to koliko je Qarabağ financijski i igrački moćniji, može se reći da već sada pišu jednu od najljepših bajki svjetskog klupskog nogometa.