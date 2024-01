NEVENKA OTKRILA KAKO PROVODI DANE NAKON SMRTI SUPRUGA: "Ne mogu stajati na mjestu. Skupljam snagu za dalje"

Nekadašnja kandidatkinja 'Ljubav je na selu' Nevenka Bekavac iza sebe ima težak period. Naime, krajem prošle godine preminuo je njezin suprug, umirovljeni nosač kofera Zvonimir Petričević s kojim je bila šest godina u braku. Imao je tek 48 godina.

Nevenka je za RTL.hr je podijelila kako se sada osjeća te koje su joj želje i daljnji planovi.

Novu godinu je dočekala s prijateljicom, a rekla je kako trenutno nigdje ne radi, no u planu joj je baviti se nečim. Također, otkrila je još jednu želju. ''Voljela bih sudjelovati u emisiji 'Dođi, pogodi, osvoji', potrebno mi je da se nešto događa u mom životu – moram se družiti.

Ne mogu stajati na mjestu'', rekla je Nevenka dodavši kako je i dalje jako tužna, no manje nego prije.

Otkrila je kako često izlazi s prijateljicama na kave i u šetnje te su joj one, trenutno, jedino društvo, a voljela bi krenuti i s trčanjem.

''Sada skupljam snagu za dalje i motivaciju za sve'', komentirala je tužno Nevenka.

Neve je u popularnom showu odbila trojicu kandidata, a njezin pokojni Zvone ju je zaprosio krajem 2016. godine.

"Rekao mi je da ako Bog dopusti da napravimo brak i ako dođe do tog braka, da će biti dobar. Vjerojatno je do toga što on misli da meni ovako ne može vjerovati toliko pa je takav", izjavila je tada simpatična Dalmatinka koja je pokojnog Zvonimira upoznala u Međugorju.

Ono što je zanimljivo kod ove kandidatkinje Ljubavi na selu' jest to da je gotovo uvijek govorila bez zadrške pa je tada i ispričala kako se njezin pokojni suprug i nije baš nešto 'isprsio' oko zaručničkog prstena koji bi prema tada njezinom mišljenju mogao biti i 'malo deblji'. Osim toga, rekla je i kako njezin Zvone po cijele dane sjedi kući i apsolutno ništa ne radi, a on joj je obećao da će se u potpunosti promijeniti kad se vjenčaju. Priznala je kako ju je u jednoj godini samo tri puta izveo u kafić, a jednom i na pizzu.

Skromna Nevenka objasnila je kako joj je i malo dosadno s njim pa je željela da barem vozi nekakav automobil.

"On kaže da se boji auta. Ma zeza on. Boji se on svega, zato što je takav - kazala je Neve za 24 sata. U prosincu 2016. Neve je upisala tečaj za konobaricu kako bi mogla samostalno zarađivati kao sve moderne žene i da bi se mogla lijepo odijevati kao i naše domaće manekenke.

"Najviše mi se sviđa manekenstvo, ali odgovara mi i konobarenje. Što fali raditi u nekom profinjenom kafiću ili restoranu", simpatično je priznala Bekavac koja je u lipnju 2017. rodila sinčića. Za 24 sata također je otkrila da je u trudnoći dobila 15-ak kilograma.

Njezinog supruga tada su mediji prozvali da je 'umirovljeni nosač kofera', a on nije bio među prvima koji je vidio njihovog sina.