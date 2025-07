Nesreće s vozilima događaju se i na trajektima: Kako postupiti, kako naplatiti štetu?!

Put do morskog odredišta nerijetko uključuje i korištenje trajekta! Kada se vi kao vozač vozila ukrcavate na trajekt, trebate biti svjesni kakav status to vozilo ima prema odredbama Pomorskog zakonika. Što se tog propisa tiče vaše vozilo je prtljaga. Vaša prtljaga! Prtljaga je prema tom Pomorskom zakoniku svaka stvar, uključujući i vozilo koje se prevozi na temelju ugovora o prijevozu. Prijevoz obuhvaća vrijeme za koje se putnik nalazi na brodu kao i vrijeme za koje se obavljaju radnje ukrcaja i iskrcaja. Nije vam baš logično, ali nemate kud! Tako kaže zakon! Lako ćemo za tretman vozila na trajektu, ali što ćemo sa štetama na vozilu nastalim na trajektu, pri ukrcaju, iskrcaju?!

Muke po vozačima koji na užarenom suncu stoje u koloni pored metalnih ljubimaca, ne prestaju onog trena kad počne ukrcaj i kada im se svaka želja svede samo na onu da se maknu s vrelog asfalta i stanu u utrobu, odnosno palubu trajekta. Ima li veće muke, nego spoznati da se nećete moći ukrcati, već ćete po svoj prilici čekati sljedeći trajekt, provesti još koji sat u čekanju i prženju? Naravno da ima? Gradaciji muka nikad kraja nema kad su trajekti, vozila i štete u pitanju. Za početak, možemo razumjeti žurbu na trajekt do koje dođe iz ovog ili onog razloga, bitno je stići na vrijeme, trajekt ima svoju satnicu! Zakasni li se, predstoji čekanje sljedećeg. No prebrza vožnja, kad se više leti nego vozi, e ne bi li se pravodobno stiglo na trajekt mimo svih pravila i ograničenja, nije isprika. Ma koliko je nužno, ma koliko je bitno da sve turistu i turističkoj sezoni bude podređeno, sudovi nemaju razumijevanja za one koje nisu krenuli na vrijeme. Žurio sam na trajekt, shvatite, pa sljedeći ide tek za četiri, pet sati! Nije to okolnost koju zakon i sud uzimaju u obzir kao olakotnu pri izricanju kazni za prekoračenje brzine! U predmetu Općinskog prekršajnog suda u Splitu Pp-16787/2024-3 (presuda od 29. 1. 2025.) vozač, taksist koji se u kretao brzinom od 112 km/h na dijelu ceste gdje je ograničenje 70 km/h upravo je svoju prebrzu vožnju obrazlagao navodom da su turisti koje je vozio u trajektnu luku, kasnili na trajekt. Stoga je kad su mu prilike na cesti to dopustile vozio malo brže. To malo brže zbog kašnjenja turista na trajekt koštalo ga je novčane kazne od 390 eura i zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom mjesec dana. Valja uzeti u obzir on je taksist, koliko je zarade izgubio zbog mjesec dana bez prava na legalnu i legitimnu vožnju! Kod utvrđivanja olakotnih okolnosti, sud nigdje nije naveo potrebu da se pravodobno stigne na trajekt, ni žurbu turista kao razlog zbog kojeg bi kazna bila blaža, piše Revija HAK.

Zato pazite, da vas žurba na trajekt, bilo da vozite putnika koji kasni ili osobno morate stići na njega ne bi koštala ne samo iznosa nekoliko trajektnih karata, već i zabrane upravljanja vozilom koji mjesec. Dobronamjerni rođaci, prijatelji, a osobito taksisti pamet u glavu, to što netko kasni na trajekt i strašno mu se, baš strašno žuri da ga uhvati, neka ne bude i vaš problem zbog kojeg ćete još mjesecima pamtiti i spominjati upravo tu vožnju. Potencijalni problemi ne prestaju ni sa pravodobnim stizanjem na trajekt. Ukrcaj! Znate kako to ide, posada daje znakove, usmjerava. Usko je, tijesno je, parkira se na centimetar, ima tu vičnih i manje vičnih vozača, neka su vozila šira, neka duža, zagušljivo je

No u tim ulascima i ulascima, s trajekta, na trajekt pa i tijekom plovidbe ne treba puno da se dogodi nesreća. Zbog pogrešne ocjene i procjene širine, dužine vozila, izostanka uočavanja otvorenih vrata, osoba koje se provlače između vozila, u trenu se nekog okrzne, oguli, otkine retrovizor, zahvate otvorena vrata, udari sprijeda, straga, bočno! Posljednje što vam treba kao suvenir s putovanja trajektom je neka prometna nesreća i šteta, šteta na vozilu, a još manje kakva tjelesna ozljeda uzrokovana prometnom nesrećom.

Međutim, nije to rijetka pojava! I na nju treba biti spreman! Što i kako! Iskusni će reći, sve isto kao da si imao nesreću na cesti! Fotografiraj, bilježi, traži svjedoke, popunjavaj Europsko izvješće o nezgodi, razmjeni podatke s drugom stranom, onim s kim si imao neželjeni susret treće vrste! Primjenjuje li se tu pri vožnji i ponašanju na trajektu Zakon o sigurnosti prometa na cestama? Što ćemo s naknadom štete? Je li trajekt cesta? Vožnja trajektom jest nastavak javne ceste! Za štetu koja se desi na trajektu jednom vozilu krivnjom vozača drugog vozila odgovara dakako vozač koji je kriv i odgovoran za štetu! Njegovom osiguravajućem društvu podnosite odštetni zahtjev! Postupate isto kao da se prometna nesreća i šteta dogodila na cesti! Ako do nesreće dođe tako što vas pri ukrcaju ili iskrcaju jedno vozilo udari sprijeda ili straga dok njime upravlja drugi vozač, hoće li biti kriv vlasnik trajekta npr. Jadrolinija ili vozač tog drugog vozila? U predmetu Pž-4849/05-5 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske sud je utvrdio kako ne postoji brodareva krivnja za štetu kada se operacija iskrcaja vozila iz garaže motornog trajekta odvijala vožnjom unatrag, a do štete na vozilu je došlo uslijed udara drugog vozila kojeg je vozač uputio u pogrešnom smjeru (krenuo je naprijed i udario u vozilo, umjesto da je krenuo natrag).

Ne postoje samo problemi s ulaskom i izlaskom s trajekta, već i ulaskom u vozilo i izlaskom iz vozila dok je ono na trajektu. Kako ući u vozilo? U civiliziranom svijetu kroz vrata. Vrata se moraju otvoriti, a to na trajektu kada vozila prolaze, ulaze, izlaze nije bezazlena radnja! Upravo je o takvoj šteti odlučivano u predmetu Županijskog suda u Zagrebu Gž-5573/2024 (presuda od 28. 1. 2025.) u situaciji kada je kamper s prikolicom izlazio s trajekta krećući se po uputama zaposlenika trajekta koji određuje prioritete kretanja i znakovima poziva pojedine vozače kako da izlaze s trajekta pa je do nesreće došlo na način da su otvorena vrata jednog vozila zapela za okvir prikolice! Što je bilo prije kokoš ili jaje? Jesu li vrata već bila otvorena kad je kamper krenuo, pa je trebalo zastati ili su vrata otvorena u trenutku kad ih vozač kampera više nikako nije mogao vidjeti? Utvrđeno je vještačkim nalazom da su vrata otvorena u trenutku dok je kamper s prikolicom prolazio i nije ih bio moguće ni uočiti ni nesreću izbjeći zaustavljanjem kampera.

Kada ste za volanom, kada vozite, neovisno je li u pitanju cesta ili trajekt, imate obveze koje vam propisuje Zakon o sigurnosti prometa na cestama!

Sud je primjerice u predmetu Vrhovnog suda Rev 2299/2015-2 (presuda od 19. 2. 2025.) doslovno ukazao kako je vozač pri iskrcaju s trajekta bio u obvezi prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uvjeriti se da se kretanje vozila može obaviti bez štete za okolna vozila i putnike. To u konkretnom slučaju vozač kombi vozila s prikolicom nije napravio već je na znak mornara s palube krenuo bez provjere lijeve strane vozila, a da je to učinio, uočio bi putnicu osobnog automobila koja je imala otvorena vrata i stavljala dijete u vozilo. Utvrđena dinamika prometne nezgode, upućivala je na podijeljenu krivnju sudionika u jednakim omjerima.

Dakle, rekli bi neki ne žurite, gledajte tko prolazi, pričekajte s ulazom u vozilo i izlazom iz njega, ne srljajte! Nećete puno uštedjeti vremena, a nesreći doista ne treba mnogo da se dogodi.