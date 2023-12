Nesreća za Omišane: Olmissum u posljednjim sekundama poražen od ukrajinskog Hita

Nakon jučerašnjeg poraza od Palme Futsal, hrvatski doprvak Olmissum poražen je i u svom drugom nastupu u Elitnoj rudni UEFA Futsal Lige prvaka. Omišani su protiv ukrajinskog Hita vodili 1:0 i 2:1, imali su u nastavku 3:3 sve do posljednje minute da bi na koncu Ukrajinci izborili pobjedu golom dvije sekunde prije kraja, piše Crofutsal.

Vrsta utakmice: UEFA Futsal Liga prvaka

Kolo: Elitna runda, 2. kolo

Datum: 30.11.2023.

Vrijeme: 16:00

Dvorana: Palau Municipal d´Esports de Son Moix

Gledatelja: 200

OLMISSUM – HIT 3:4 (1:0)

Prvi sudac: David Grøndal Nissen (DEN)

Drugi sudac: Gábor Kovács (HUN)

Treći sudac: Miguel Castilho (POR)

Četvrti sudac: Diego Martinez Garcia (ESP)

Delegat: Massimo Nanni (SMR)

Kontrolor suđenja: Massimo Cumbo (ITA)

OLMISSUM: Nikola Čizmić, Duje Kustura, Jakov Hrstić, Jeremy Bukovec, Bruno Žilić, Antonio Juretić, Josip Juretić, Josip Kolobarić, Iiro Vanha, Antonio Sekulić, Karlo Vuković, Karlo Sirovice, Vinko Rozga, trener: Frane Despotović

HIT: Oleksandr Sukhov, Oleksand Lifer, Oleksandr Smetanenko, Andrii Melnyk, Artur Podliuk, Serhiy Zhurba, Yevhenii Zhuk, Volodymyr Ponochovnyi, Ruslan Sheremeta, Oleksandr Pediash, Danyil Abakshyn, Yevgen Siryi, Oleksandr Kravets, trener: Oleh Lukianenko

STRIJELCI: 1:0 Sekulić (19′), 1:1 Abakshyn (25′), 2:1 Sekulić (27′), 2:2 Zhuk (29′), 2:3 Abakshyn (30′), 3:3 Kustura (36′), 3:4 Ponochovnyi (40′)

AKUMULIRANI PREKRŠAJI: Olmissum 8 (3+5); Hit 7 (3+4)

ŽUTI KARTONI:

Sekulić (8′), Stojanović (11′) – OLMISSUM

Zhuk (20′), Pediash (22′), Ponochovnyi (23′) – HIT

IGRAČ UTAKMICE: Danyil Abakshyn (HIT)

KOMENTAR UTAKMICE:

Prvu priliku bilježimo već u 2. minuti kada je Hrstić izmaknuo obrani Ukrajinaca, te s desne strane gađa suprotni kut, no vratnica zaustavlja njegov udarac. Nedugo zatim izlet vratara Sukhova u napad umalo je kažnjen kada njegov udarac od bloka ide prema praznom golu, no Sheremeta klizećim startom zaustavlja loptu na putu prema golu. U 6. minuti bilježimo novu priliku Omišana. Sekulić se lijepo oslobodio svog čuvara, no njegov udarac s 10 metara zaustavlja Sukhov. U 8. minuti bilježimo prvu ozbiljniju priliku Ukrajinske momčadi. Sukhov je ispucao dugu loptu, Čizmić je izašao s gola, a lopta dolazi na lijevu stranu do Pediasha koji pogađa vratnicu. U 12. minuti još su jednom zaprijetili Ukrajinci kada Pediash bježi po desnoj strani Sirovici, no njegov udarac prohujao je pored suprotne vratnice. U 19. minuti Olmissum dolazi do prednosti. Ukrajinci su očekivali da će Sirovica pucati iz slobodnog udarca, no on je odigrao lijevo za Sekulića koji sa 6-7 metara zabija za 1:0. U posljednjoj minuti mogli su Ukrajinci doći do izjednačenja. Najprije Zhuk iz sjajne prilike s desne strane ne uspijeva zabiti, a nedugo zatim Ponochovnyi pogađa vratnicu. Na odmor se tako otišlo s minimalnom prednošću “zeleno-plavih”.

U uvodnim minutama nastavka bilježimo inicijativu ukrajinske momčadi, no rezultat se nije mijenjao sve do 25. minute kada Hit dolazi do izjednačenja. Pediash je dugom loptom proigrao Abakshyna koji se oslobodio Kusture i zabio pored Čizmića za 1:1. No samo dvije minute kasnije Omišani dolaze do nove prednosti. Žilić je iz slobodnog udarca s 9 metara s desne strane odigrao lijevo za Sekulića koji sjajnim udarcem pod gredu zabija za 2:1. U 29. minuti Hit dolazi do novog izjednačenja. Sukhov je dugom loptom proigrao Zhuka, Kustura nije dobro reagirao, a Zhuk silovitim udarcem s 9 metara zabija za 2:2. Nedugo zatim mogli su Ukrajinci doći i do prednosti, no Čizmić sjajnom intervencijom spašava ispred Abakshyn nakon proigravanja vratara Sukhova koji se priključio napadu. U 30. minuti Hit dolazi do prednosti. Poprilično naivno je izigrana obrana Omišana, Pediash je proigrao na lijevoj strani Abakshyna koji bježi Antoniju Juretiću, izlazi pred Čizmića i rutinski zabija za 2:3. U 34. minuti Abakshyn se našao u sjajnoj prilici sam pred omiškim vratarem, no njegov udarac zaustavlja Rozga koji je na golu zamijenio Čizmića. Dvije minute kasnije Olmissum je izjednačio. Hrstić je iz kornera s lijeve strane ubacio na suprotnu stranu za Kusturu koji sjajnim volejem s 9 metara zabija za 3:3. Rezultat se nije mijenjao sve do posljednje minute kada u “run and gun” otvorenoj igri s obje strane na koncu Hit golom dvije sekunde prije kraja dolazi do pobjede. Siryi je s desne strane ubacio na drugu vratnicu gdje Ponochovnyi zabija za 3:4 i veliko slavlje ukrajinske momčadi. Hit je tako uoči posljednjeg kola zadržao izglede za plasman na Final Four, za što će im trebati pobjeda protiv domaćina turnira i aktualnog europskog prvaka Palme Futsal. Omišani će pak za oproštaj od Europe igrati protiv poljske Lubawe, a nakon vrlo dobrog dojma u prva dva susreta vrijeme je da “zeleno-plavi” nagradi i konačan rezultat.

Nažalost, nismo iskoristili popravni ispit - pali smo 2.6 sekundi prije kraja utakmice. Nećemo plakati, možemo samo... Posted by MNK Olmissum on Friday, December 1, 2023