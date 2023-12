NEOČEKIVANI POTEZ JEDNOG OD GLAVNIH DALMATINSKIH SDP-ovaca "Došlo je i to vrijeme, napuštam politiku u potpunosti"

Predsjednik SDP-a Zadarske županije i županijski vijećnik, Jure Zubčić, odlučio je napustiti politiku.

Ovu je odluku objavio je na svojim društvenim mrežama.

"Došlo je i to vrijeme da nakon 15 godina napustim politiku u potpunosti. U narednih tjedan/dva ću podnijeti ostavke u dogovoru sa vodstvom organizacije. Moj mandat u Skupštini naravno vraćam stranci kako je i moralno. Razlozi su moji privatni, a kao i dosad ne vjerujte baš svemu što pročitate jer hijena je uvijek bilo i bit će. Čitamo se", napisao je.

Očekivano, njegova je objava izazvala ogroman broj komentara.

‘Šteta’, ‘Nadam se da nije zbogom, nego samo doviđenja. Ostavi vrata ipak malo odškrinuta...’, ‘Joj... nedostajat ćeš puno. No, sretno, zaslužio si’, pisali su pratitelji.

Što je sad?! The best & the brightest odlaze! Ostati će nam samo negativna selekcija. Za koga ćemo glasati?! https://t.co/3ZevMFnvNj — Vesna Pusić (@vpusic) December 11, 2023

Oglasila se i bivša ministrica vanjskih i europskih poslova, Vesna Pusić.

"Što je sad?! The best & the brightest odlaze! Ostati će nam samo negativna selekcija. Za koga ćemo glasati?!", poručila je na društvenoj mreži X.