NEOČEKIVAN ISTUP ISTAKNUTOG HNS-ovca: "Suci nas sramote, VAR su iskoristili da nam još više zamagle oči"

Lokomotiva se plasirala u polufinale Kupa, izbacila je u Kranjčevićevoj ulici Osijek, pobijedila je s 1:0, iako je više od pola sata imala igrača manje. Vratar Šubarić je briljirao, branio je nemoguće, između ostalog i jedanaesterac Ramona Miereza.

S obzirom na to da je u međuvremenu izbio i pravi skandal, curenje razgovora iz VAR soba u javnost, prvi čovjek Lokomotive Božidar Šikić, između ostalog i član Izvršnog odbora HNS-a, odlučio je nešto kazati na temu hrvatski suci.

- Odlučio sam pričati na tu temu zato što smo pobijedili Osijek, ne bih da smo izgubili, da ne ispadne da pričam kao gubitnik pa se žalim - kazao je Šikić za Sportske novosti.

Priča nam da hrvatski nogomet u svim segmentima napreduje, da je HNL iznimno zanimljiv, da su se gledatelji vratili na stadione, da su bolji uvjeti za igranje...

- Trude se ljudi u hrvatskom nogometu, u momčadi se uvode mladi igrači, sve je super. Osim suđenja! Ono odlazi u sasvim drugom pravcu. Počelo se totalno odvajati od nogometa. Ne sude ga nogometaši, ljudi koji poznaju nogomet, nego neki priučeni ljudi. A sve završava tako da smo mi nogometaši glupi, a oni pametni. Uspjeli su napraviti to da mi više ne znamo što je ruka unutar šesnaesterca, što je izvan, što je jedanaesterac, a što nije... Što god suci dosude, tumačenje Komisije jest u 99 posto slučajeva da je sudac bio u pravu.

Kad je u pitanju VAR, kazat će...

- VAR su iskoristili da nam još više zamagle oči! Pričam svakodnevno s nogometašima, nogometnim stručnjacima, bivšim i sadašnjim reprezentativcima. S mlađima i starijima. I vjerujte, više nitko ništa ne zna. Ispada na nitko više ne zna pravila nogometne igre.

Član Izvršnog odbora HNS-a nastavlja...

- To je napravljeno namjerno! A kod nas se sudi kao da su suci likovi iz Alan Forda! Uzmi sirotinji da bi dao bogatima! To je prepoznatljivo načelo suđenja naših sudaca. Jednostavno, to nije podnošljivo. Vuče hrvatski nogomet unatrag.

Spomenuo je posljednje tri utakmice Lokomotive i Osijeka...

- Htio bih da netko objektivan pogleda te utakmice i kaže što je normalno, a što nije normalno. Evo ova kup-utakmica u kojoj smo pobijedili Osijek. Zar je ono jedanaesterac, lopta je Marića pogodila u rame!? Zar je ono drugi žuti karton Mersinaja, pa nije niti taknuo igrača!? Zar ste naivni i mislite da je to slučajno? Stalno šutim, govorim i podržavam mlade suce, svi stalno pričamo da su pošteni. Počeo sam sumnjati u poštenje.

Šikić nastavlja:

- Ako je u pet utakmica svaki put oštećena Lokomotiva, znači da to nije pošteno. Jer tko s oproštenjem j... Lokomotivu, ionako nema vojsku navijača, nikada nema frke, nitko se ne buni, sve je fino zagrebački, kulturno. Znaju suci da ih nitko neće maltretirati, da smo gospodski klub. Pa onda im je najlakše nas oštetiti. Pa gospodo, sudite pošteno ako ste pošteni. Mogao nas je sudac da smo izgubili od Osijeka ubiti za sljedećih pet kola, a mi se borimo za što bolju poziciju. Nije nam isto jesmo li četvrti, peti ili šesti. To nam je bitno, jer to mi je - novac.

Je li sucima jasno da barataju s našim sudbinama?, pita se Šikić za kraj.

- To njih uopće ne zanima. Suci se ponašaju kao da sve počinje i završava s njima. A kad izađu na međunarodne utakmice, samo nas sramote jer nemaju pojma o nogometu. Dajte suditi ljudima koji poznaju nogomet, koji su nogometaši, a ne ovima koji to nisu, oni nemaju osjećaja za suđenje - zaključio je Šikić.