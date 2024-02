NEOBIČNA AKCIJA SPAŠAVANJA Plutajuća sauna priskočila u pomoć autu koji je završio u moru

Dvojica vozača čiji je automobil upao u ledeni fjord u norveškom glavnom gradu Oslu ostali su neozlijeđeni kada im je u pomoć priskočila posada plutajuće saune, priopćila je norveška policija, prenosi Morski.hr.

Video isječak koji su snimili svjedoci, čini se da prikazuje automobil Teslu, djelomično uronjeno u more, a njegovi putnici sjede na krovu.

- Kada je automobil završio u moru, dvije osobe bile su, čini se, unutra. Iz mora ih je izvukla posada plutajuće saune - napisala je policija u Oslu na Twitteru.

Na fjordu u Oslu nekoliko je plutajućih sauna, stacionarnih i motoriziranih.

Na video snimkama može se vidjeti kako automobil tone pod more baš kad se pored njega zaustavlja plutajuća sauna, dok ljudi na plutajućoj sauni čupaju vozače iz ledenog mora.

Everything about this video is so Oslonian… From the car being a Tesla to the passengers being saved by some people in a floating sauna pic.twitter.com/OsyiMz17HD

