Neobičan oglas u splitskoj zgradi privukao pažnju stanara: "Tražim curu"

Neobičan papirnati oglas osvanuo je u jednoj stambenoj zgradi u Iločkoj ulici u Splitu, a svojom izravnošću i sadržajem privukao je pažnju prolaznika i stanara.

Na bijelom papiru, ispisanom velikim slovima, stoji naslov: "Tražim curu", nakon čega autor oglasa u osobnom tonu navodi kako mu, kako kaže, "nije drago", ali da mu se čini da je to "jedini način".

U nastavku se muškarac predstavlja osnovnim podacima, navodeći da ima 56 godina, visok je 188 centimetara, težak 90 kilograma te da je, kako piše, "u dobroj kondiciji, situiran i bez repova". Dodaje i da traži "ugodnu i mirnu osobu ženskog spola 45+ godina".

Autor oglasa naveo je i da su daljnje informacije, kao i razmjena fotografija, moguće putem WhatsAppa, pri čemu je ostavio i kontakt-broj.

Ovakvi oglasi rijetko se viđaju po ulazima stambenih zgrada, osobito u vrijeme kada se poznanstva najčešće sklapaju putem društvenih mreža i aplikacija za upoznavanje. Upravo zato ovaj je oglas izazvao znatiželju, ali i brojne komentare onih koji su ga primijetili.