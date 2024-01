Nekadašnji šef Thompsonovog benda komentirao u kakvim su odnosima danas: "Žao mi je..."

Glazbenik Tiho Orlić na sceni je prisutan od devedesetih, no o njegovom privatnom životu ne zna se puno. Nedavno je za 24 sataotkrio da nije u braku, no ima veliku obitelj do koje mu je stalo.

'Glazba mi je uvijek uzimala najviše vremena. Samo rock'n'roll', rekao je.

Progovorio je i o svojoj suradnji s Markom Perkovićem Thompsonom, koja je započela 1994. godine. Isprva mu je bio prateći vokal, zatim basist, a onda je postao producent njegovih pjesama i vođa pratećeg benda. Zajedno su snimili duet 'Stari se', koji je bio hit, a Orlić se kasnije ipak posvetio samostalnoj karijeri.

'Mi smo zauvijek prijatelji i braća. Radio sam za njega nekoliko aranžmana, produkciju, vodio bend... Kad se bavite produkcijskim poslom i nastupanjem, onda ste razapeti na 100 strana. Tako mi se poklopilo u životu. Radujem se svemu što on radi, s pjesmama ne griješi', dodao je.

Nedavno je otkrio u kakvom su sad odnosu. Kako je rekao za Novu TV, on i Thompson i dalje su dobri prijatelji te da se redovito čuju. Žao mu je jedino što se češće ne vide.