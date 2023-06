NEIZBJEŽNI OBIČAJ Može li policija kazniti veselu svadbenu kolonu?

Ljetno vrijeme u brojim mjestima diljem Hrvatske donosi i sezonu svatova, a to znači i brojne vesele kolone na cestama. Dok će na brojne zvukove truba i veselih mašni na automobilima mnogi veselo mahnuti i reći, postoje i oni koje ovakvi prizori na javnim cestama poprilično živciraju.

Takvi bi im u tim situacijama najradije pozvali policiju, pa smo se stoga pitali može li policija uopće kazniti veselu kolonu. Stvar je vrlo jasna, prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama svi sudionici u prometu dužni su poštovati znakove i pravila ponašanja. Tako da ni izuzetak nisu ni oni koji u koloni odlaze po mladu.

Svatovske kolone često znaju zauzeti dio ceste, pa čak i blokirati neke prometnice, no time riskiraju i kaznu. Teško je reći koliko je takvih prekršaja zabilježeno u Hrvatskoj jer policija ne bilježi u svojim zapisnicima tko je bio kum, mladoženja ili barjaktar, piše N1.

Jesu li dozvoljeni ukrasi na automobilima?

No što je s drugim stvarima koje su uobičajene za svatovski kolorit, kao što su ukrasi na automobilima? Zakonom o sigurnosti prometa na cestama nisu posebno propisane kazne za ukrašena ili pretjerano ukrašena vozila, ali su zato su propisani načini prijevoza osoba ili tereta, objasnili su nam iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP).

Stoga zakon kaže da “teret na vozilu mora biti raspoređen i, prema potrebi, osiguran, pričvršćen i pokriven”.

Drugim riječima, ukrasi na automobilima ne smiju utjecati na stabilnost vozila i otežavati upravljanje vozilom, ali malo je vjerojatno da ćete na automobile stavljati tolike maše ili toliko cvijeća. Ono što je daleko vjerojatnije, a također je zabranjeno jest da ukrasi ne smanjuju vozaču preglednost nad cestom, da ne stvaraju suvišnu buku i da se ne rasipa po cesti.

Važno je pritom imati na umu da policija razlikuje kad je vidno polje zaklonjeno izvan područja čišćenja brisača na vjetrobranskom staklu, što se podrazumijeva manjim tehničkim nedostatkom vozila.

Kada bi vidno polje bilo zaklonjeno u području brisanja brisača na vjetrobranskom staklu, ili je staklo prekomjerno prekriveno naljepnicama, podrazumijeva se da vozilo ima veći tehnički nedostatak (kazna od 130 do 260 eura). Ako je vidno polje toliko prekriveno naljepnicama da je vidljivost smanjena u velikoj mjeri smatra se da vozilo ima opasan tehnički nedostatak (kazna od 260,00 do 660 eura). Kazne za pravnu osobu su u ovom slučaju još i više.

Imajte na umu i da ukrasi ne smiju zaklanjati svjetla na vozilu, registarske pločice i druge propisane oznake. “Vjetrobran i bočna stakla u ravnini vozača ne smiju se dodatno zatamnjivati“, kaže policija.

Automobil koji prevozi mladence ne smije svoje registracije prekriti natpisom – “upravo vjenčani”

Kazna od 30,00 eura prijeti onima koji nemaju propisan broj pločica ili na kojem su te pločice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitljive“. Drugim riječima, automobil koji prevozi mladence ne smije svoje registracije prekriti natpisom – “upravo vjenčani”.

Skakanje po vratima zabranjeno

Sigurno ste se u svatovskoj koloni sigurno jednom susreli s onim veseljacima koji vole otvoriti prozore i sjesti na vrata automobila u vožnji. Takvi bi, osim za glazbu, trebali pripremiti i novac za policiju. Jer, kako kaže zakon, “osoba koja se prevozi vozilom ne smije ni na koji način ometati vozača u upravljanju vozilom, niti utjecati na vozača da upravlja vozilom na način kojim se smanjuje sigurnost prometa”. Propisana novčana kazna za navedeno ponašanje iznosi 60,00 eura.

No ni to nije sve. Zakon isto tako propisuje da se “za vrijeme kretanja, u vozilo ne smije uskakati, iskakati, otvarati vrata, naginjati se izvan vozila i voziti se na vanjskim dijelovima vozila ili na traktorskim priključcima“. Kazna za isto iznosi od 30 do 60 eura, piše N1.

Svi znamo da svadbena kolona voli biti “homogena”, što znači da nitko ne ispada iz nje ili zaostaje. Ali važno je imati na umu i da je svaki vozač dužan držati potreban razmak kada se kreće iza drugog vozila da ne ugrožava sigurnost prometa. Onaj vozač koji se ne pridržava toga može biti kažnjen sa 60 eura.

Kao i kod svake proslave, tako i kod svadbe, treba biti odgovoran jer zadnje što vam treba jest da jedan lijep dan pokvarite neugodnim razgovorima s policijom. Na kraju, sumnjamo da bi vam mladenka to oprostila.