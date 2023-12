Ne propustite izložbu 'Umjetnica i njezina priča' Ljubice Dragojević Buble

Izložbeni ciklus Prokulture u Carskom tinelu, Kući jezika i kulture powered by OTP Peristil započeo je „Anđelima“ Ive Pervana. Četiri godine kasnije, nakon brojnih izložbi, od vrhunskih imena akademskih umjetnika do izložbi sjajnih amatera, vrtića i škola, kao i brojnih drugih kulturno-edukativnih manifestacija, posebna je čast, najaviti Ljubicu Buble Dragojević i pozvati Vas na otvorenje izložbe „Umjetnica i njezina priča“ u ponedjeljak, 18. prosinca u 19 sati.

Upravo stvaralaštvo Ljubice Buble Dragojević i njezina "priča" intenzivno obogaćuje kulturu i sve one koji je upoznaju, no s druge strane otkriva opterećenost naličja: sav teret života žene – umjetnice, koja se iz velegrada vratila u mali, prekrasni, ali nadasve turistički Trogir, koji na žalost živi samo ljeti i tada je preskup. Priča je to o raskoši talenta popraćena oduševljenjem i velikim očekivanjima mentora Branka Ružića i najvećih povjesničara umjetnosti nasuprot brojnim teškoćama na koje će umjetnik, pogotovo žena u maloj sredini, nespremna da se okrene izradi bižuterije i suvenira, naići.

"Moje kiparstvo je priča o samoj meni"

"Moje kiparstvo je priča o samoj meni" kaže umjetnica koja stvara, kao što mi ostali dišemo i živimo“. Usprkos svemu, unatoč brojnim traženjima i dilemama „ako si umjetnik ne možeš prestati biti umjetnik".

U preko trideset godina, Ljubica Buble Dragojević ostvarila je malo kiparsko carstvo, ali nedovoljno poznato i priznato u kulturnoj javnosti.

Izložba "Umjetnica i njezina priča" svestrano je predstavljanje tog jedinstvenog stvaralaštva, ograničeno jedino dimenzijama ovog izložbenog prostora. Iz Ulice Gospe od Anđela, gdje živi i stvara, na Peristil dolazi za Božić. Nakon Ivinih anđela, dolazi s Jaslicama, Gospama u ružičnjaku, Noinom arkom, križevima … okruženim detaljima njenog razigranog umjetničkog vrta, prepunog drveća, koza, mačaka, pivaca …

Ljubica Buble Dragojević, hrvatska slikarica iz Kaštela. Završila je ALU u Zagrebu u klasi prof. Branka Ružića.

Jedna od najupečatljivijih figura hrvatske umjetničke scene, protagonistica tradicijskog kiparstva temeljenog na iskustvima modernizma 20. st., gdje je skulptura opipljivi predmet sa svojim likovnim, estetskim i skulpturalnim, ali i duhovnim svojstvima. Imala je preko trideset samostalnih i veliki broj grupnih izložbi u prestižnim muzejima i galerijama Hrvatske.

Izložba ostaje otvorena do 1. siječnja 2024.