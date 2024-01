KAKO JE ŠIME POSTAO ZVIJEZDA OMIŠA? Egzotični papagaj se udomaćio među građanima: „Naučio je da može slobodno odletjeti i vratiti se kući. Sada ga ljudi zadržavaju, ali to je problem…“

„Šimee, Šimee“, odjekuje svaki dan duž Velike plaže u Omišu. Lokalni stanovnici znaju da djeca dozivaju egzotičnog papagaja koji se prije godinu i pol dana doselio u njihov grad.

No, turisti i gosti su pomalo zbunjeni kada vide kako djeca i ostali građani srdačno pozdravljaju Šimu, jednako kao i druge sugrađane. Čini se kako se Šime vrlo lako iz Velike Gorice prilagodio životu na moru pa se udomaćio među lokalcima.

Egzotičan, inteligentan, zabavan i druželjubiv, papagaj Šime je postao glavna atrakcija Omiša. Ni ne čudi, obzirom da je u Omiš stigao upravo s tom namjerom, no stvari ipak nisu išli po planu.

Umjesto da zabavlja turiste, neočekivano je pronašao novi dom u obitelji Marka Bike koji nam je ispričao kako je to za ljubimca imati egzotičnu pticu kojoj se dive na svakom koraku.

Marko se prisjeća trenutka kada mu je vlasnik lokalnog restorana predložio da dovede papigu kao ljetnu atrakciju za turiste, te ga je zamolio da se on brine o njoj. Ipak, nakon samo dva dana provedena u restoranu, primijetio je da Šime nije sretan u kavezu te je donio hrabru odluku.

Kako je Šime naučio letjeti?

„Vidio sam da mu okruženje ne paše, u kavezu je bio nemiran. Tada sam odlučio da to nema smisla; ili ćemo ga vratiti ili ću ga uzeti kao svog kućnog ljubimca“, priča nam Marko.

Tako je Šime dobio novi dom i obitelj. Uz Marka, za Šimu se brine i supruga Ana te njihovih troje djece.

„S nama je u kući, ali je slobodan. Jedino po kazni ide u kavez“, uz smijeh će Marko. A iako navodi kako im je u kući 'vječni nered' jer je egzotični ljubimac izgrizao sav namještaj i od njegovog letenja mrvica nema gdje nema, radost koju unosi u ovu obitelj je neprocjenjiva.

„Prvih dana dok sam ga tek dresirao, učio je letjeti metar, dva pa pomalo, a kad bi sletio negdje gdje više nije znao uzletjeti nastao bi cirkus. Tako je jednom zapeo na zgradi Općine, tu je bio dva dana, ja mu nisam mogao prići, stalno sam ga dozivao, dok se nije ohrabrio i u konačnici poletio.

Znalo se dogoditi i da pobjegne. Ali kako zaista ima specifičan glas, svi ga već poznaju, ljudi bi me odmah zvali pa bi došao po njega. A sada kada je u potpunosti svladao vještinu letenja, čim ga zovnem on dođe“, priča nam Marko zanimljivu anegdotu.

Marko je papagaja Šimu dobio kada mu je bilo samo tri mjeseca. Sada je s njim već godinu i pol dana, a kako papige mogu živjeti i do 70 godina, Šime je zapravo još 'beba'. Kaže nam, kako o pticama ništa nije znao, a sada se o papagaju brine kao i za svoju djecu. Kroz intenzivnu dresuru, Marko je postigao značajan napredak sa Šimom.

„On tek sad ima dvije godine, puno sam ga dresirao i još uvijek ima puno toga za naučiti.

Naučio sam ga letjeti i to je zapravo išlo postepeno, prvo bi se zaustavio na stablu pa bih ga ja vratio, no sada se već zna i sam vratiti kući, leti sa mnom dok sam na motoru ili brodu, ide sa mnom na planine“, priča nam Marko.

Sa Šiminim napretkom, za Marka se pojavio jedan problem

No, sa Šiminim napretkom, za Marka se pojavio jedan problem. Naime, kako smo već spomenuli, u Omišu se vrlo brzo udomaćio pa osim što ga stanovnici pozdravljaju, prilaze mu i hrane ga ne shvaćajući i loše posljedice toga.

Kada ga oni nahrane, Marko gubi autoritet i dresura sve teže ide.

„Imam problem, svi ga zovu, svašta mu daju jest, a ja ga ne mogu dresirati jer on sad želi ići bilo kome tko ima hrane. Kad dresiraš životinju, neke stvari joj trebaš braniti, a određenom hranom ga pak nagradiš“, navodi Marko te apelira svoje sugrađane da ne zovu i ne hrane Šimu kako mu dresura ne bila otežana.

„Učio sam ga da bude slobodan, tako je naučio da može slobodno odletjeti i vrati se kući, međutim sada ga ljudi zadržavaju. On voli bit među ljudima, među djecom, zna da će tu dobiti hrane. I sad sam u problemu jer ga ne mogu normalno dresirati“, kazuje nam.

Iako je oduševljen pažnjom koju privlači, Marko ističe da je zabrinut zbog nepoznatih ljudi koji često zovu i hrane Šimu, a pritom nisu svjesni opasnih situacija koje se mogu dogoditi.

"Ne znam s čim ga sve hrane, tko ga sve zove, tako da vrlo često sam i zabrinut. Šime je ipak životinja, može se dogoditi da mu nešto ne paše, pa će kljunom ozlijediti dijete ili osobu. Ljudi toga nisu svjesni, a zaista ne želim da se to dogodi", govori nam Marko, koji osjeća određeni gubitak autoriteta usprkos činjenici da je Šime postao omiljena atrakcija među ljudima.

"Ljudi me zaustavljaju po cesti, po planini, gdje god prođem dok mi je Šime na ramenu, žele me slikati s njim, oduševljeni su", svjestan je Marko svoje popularnosti. Unatoč tome, ističe da želi odgajati svog ljubimca na najbolji mogući način te moli sugrađane za razumijevanje.

Ovim apelom Marko se nada razumijevanju sugrađana i suradnji kako bi Šima nastavio rasti kao sretan i dobro dresiran papagaj.

Naš sugovornik otkriva da konstantno radi sa Šimom na učenju novih riječi te da nije isključeno da će uskoro i Šime pozdravljati građane na isti način na koji ga oni pozdravljaju.

„On je zapravo još 'beba' pa priča zasad samo neke riječi Marko, Ana, hvala i tako.

Zanimljiva situacija je bila kada je moj prijatelj vidio da mačka ide prema Šimi i da se nalazi u opasnosti, odmah je reagirao i potjerao mačku. A Šime mu je rekao 'hvala', sad je li to bilo slučajno ili stvarno svjesno, ne znam“, prepričava nam Marko, a potom nam otkriva kako je Šime dobio ime.

„Spontano, moja majka je predložila i tako je ostalo. Nekada mi zna biti problem jer ne mogu ga baš dozivati s prozora Šime, Šime, pa evo nadajmo se da ćemo sa zviždaljkom riješiti problem“, kazuje nam.

A što Šime najviše voli?

„Pa slatko, to i je problem, vani ga ljudi na hrane i kada mu ja za nagradu želim dati bajam primjerice, neće da me sluša. Jer naravno, boli ga briga, on se već najeo“, priča Marko koji se našao u začaranom krugu.

Šime je jedna velika maza

Ljutnja, sreća i tuga - Šime izražava svoje emocije na poseban način. Kad je ljut, pocrveni; kad je sretan, to je vidljivo u njegovim očima; a kad je tužan, obično nakon neke "gluposti" koja rezultira kaznom, Šime izražava tugu.

Uz njegovu živahnost, zapravo je prava maza. Voli se maziti, češkati i stajati uz svog vlasnika Marka.

"Kada je tek došao, trebalo je jedno 15 dana da se privikne. Bio je u kavezu, stalno se vrtio. Odveo sam ga doma, vraćam ga nazad, opet me grize, vraćam ga u kavez, opet se vrti. Shvatio sam da ptica treba biti slobodna. Malo pomalo sam je dresirao, to nisam nigdje naučio nego po svom instinktu. Svi smo ga zavoljeli. Kad sam ga htio vratiti nazad, djeca su počela plakati, pa sam odustao. To je sada naš član obitelji", otkriva Marko, priznavši da nije uvijek lako, ali sve što nauči Šimu vrijedno je truda.

"Sada sam bio na putu, preko videopoziva počeo je vikati. Kad sam se vratio, veselje je bilo neopisivo", dodaje Marko, ističući nevjerojatnu povezanost između njega i papagaja.

Papige su izrazito inteligentne životinje, a njihova inteligencija se može usporediti s djecom u dobi od 5 do 7 godine. Upravo to dokazuje i glavni akter naše priče.

Iznenađujuća razina inteligencije

Kroz igru s različitim igračkama, papagaj pokazuje iznenađujuću razinu inteligencije. Tako primjerice Marko izrađuje čvorove na konopu, a Šime ih spretno odvezuje. Čak i kad se pokuša povećati izazov s dvostrukim čvorom, pernati ljubimac ne odustaje, već vješto otkopčava svaki čvor.

Osim toga, Šime se pokazao vještim i kada je u pitanju manipuliranje situacijom.

„Ne smije ići na šank, kuhinju i slično, i zamislite kada mene nema, on izmanipulira s ostalim članovima obitelji i dođe na kuhinju, iskorištava situaciju, sve kuži.

Kikiriki uzme u ljusci, skine ljusko, pa prvi sloj, i pojede kikiriki. Na nekim stvarima baš vidiš da razumije“, ponosno će Marko.

U razgovoru s vlasnikom egzotičnog ljubimca Šime, otkrili smo nevjerojatne akrobacije koje ova ptica izvodi. Vlasnik nam je pričao o zanimljivim trenucima, a i sami smo se u neke uvjerili.

U nastavku pogledajte kako se igra čajnom žlicom, Marko nam kaže sviđa mu se miris kave.

Jedna od nevjerojatnih akrobacija je Šimino spavanje na jednoj nozi. Marko opisuje kako ptica okrene glavu, zabije je u krilo i tako zaspi. No, isto tako priznaje da Šime sada istražuje svime što mu dođe pod kljunom, uništavajući pritom namještaj po kući.

„Sad je član obitelji i ne mogu ga se riješit, odgovornost je velika, istražuje sve s kljunom tako je istražio sav moj namještaj po kući koji je zapravo sada uništen“, prepričava nam.

Zanimljiva anegdota

Marko je podijelio s nama još jedan smiješan događaj iz vožnje brodom

„Šime je letio, ja se derem Šime dođi i Šime doleti na moju ruku, a kad tamo neki stranac pita mogu li ja, zašto meni neće da dođe. No, umjesto da dođe strancu, Šime je odletio ravno doma, ostavljajući stranca u potpunom čudu“, priča nam Marko.

Zahvaljujući očaravajućem papagaju koji je unio radost među građane, važno je podržati Marka u brizi oko ovog ljubimca koji je postao prava omiška atrakcija, divimo mu se iz prikrajka i zadržimo ga još dugo u gradu na Cetini.