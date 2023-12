Nastavnici na meti učenika: 'Napadaju nas i đaci i roditelji, drhtimo od straha'

Profesor izlazi i to je to, to je sve što trebate znati. Pravno ne znamo koliko će mu točno vremena trebati, no u 13.30 sati predsjednica sudskog vijeća Lidija Viđak prihvatila je žalbu tako da će profesor danas, vjerujem, kući, rekao nam je odvjetnik Veljko Miljević o zagrebačkom profesoru (61), kojemu je zbog fizičkog obračuna sa srednjoškolcem u razredu bio određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, piše 24 sata.

Podsjetimo, društvenim mrežama prije nekoliko dana proširila se snimka fizičkog obračuna učenika i nastavnika nastala prošlog tjedna. Na njoj se muškarac i mladić hrvaju. Sukus svega - učenik je zadobio lakše tjelesne ozljede, razmatra se izricanje disciplinskih mjera, a dugogodišnji profesor završio je u istražnom zatvoru, nakon čega je uvažena žalba na tu mjeru. Ovaj incident nije prvi ni jedini takav slučaj, to nije izolirani incident, nego, nažalost, postaje sve češća praksa, upozoravaju na to brojni nastavnici, ravnatelji i ostali pripadnici obrazovne struke.2

- S godinama je došlo do slabljenja autoriteta svih karika u lancu, i roditelja i nastavnika. Našim mladima su autoriteti nepoznati ljudi, influenceri, idoli koje ne poznaju u fizičkom svijetu. To je veliki problem, ali nije nerješiv. Roditelji, ali i općenito svi u obiteljima, kao i nastavnici i zaposleni u školama moraju raditi na tome da se taj autoritet ponovno uspostavi. Jako je važno kod učenika da se znaju pravila i granice te da se one prema svima jednako odnose, kao i da će svi oni koji prekrše ta pravila i granice snositi određene posljedice - objašnjava nam Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, a ujedno i ravnateljica Upravne škole Zagreb.

Problem je, dodaje, što pedagoške mjere učenicima ne znače puno.

'Trebao je prijaviti problem'

- Primjerice, smanjene ocjene vladanja nekad ne znače puno ni roditeljima. Generacije su nove, ponekad je jako teško raditi u školi i rješavati sve te situacije koje nastaju. Međutim, apsolutni je prioritet da nam škole budu sigurne za sve, dakle i za zaposlenike i za učenike te da imamo uvjete za rad - kaže Hitrec.

Dodaje kako se nastavnik, ako je postojao problem s učenicima, trebao obratiti stručnoj službi i ravnatelju.

- Oni onda trebaju razgovarati i s učenicima i s profesorom, pojačano ići na nastavne sate i kod njega i kod drugih. S druge strane, učenici trebaju imati radionice o komunikaciji primjerenoj rješavanju sukoba jer čini se da to nije počelo taj dan, nego postoji od prije. Ako se nastavnik nađe u situaciji da ne može uspostaviti pozitivnu disciplinu u razredu, to ne znači da je nesposoban za svoj posao. Adolescenti su ti koji ispituju granice, a ponekad idu do krajnjih granica - ističe Hitrec.

