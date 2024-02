Nastavljeno suđenje roditeljima dječaka koji je u osnovnoj školi ubio deset osoba

Emotivnim svjedočenjem obitelji ubijene djece nastavljen je sudski postupak pred Višim sudom u Beogradu koji se vodi protiv roditelja K. K., dječaka koji je 3. svibnja prošle godine u beogradskoj Osnovnoj školi Vladislava Ribnikara ubio devetero učenika i zaštitara škole, piše Dnevnik.hr.

Na današnjem ročištu govorili su članovi obitelji Kobiljski, majka i otac ubijene djevojčice.

"Što je uspjeh? Povratak u funkcionalnost? Treba biti jak i sačuvati razum – to znam. Našu djecu ne možemo vratiti – to znam, to je bitka koju smo izgubili. Ljetos sam iz čista mira pala na ulici i ozlijedila se, nisam znala objasniti zašto. Imam osjećaj kao da mi krvari srce, a fizička manifestacija duševnog bola je ogromna", ispričala je uplakana majka.

Govorila je i o svakodnevnim borbama kada ode na posao te rekla da se na poslu prvo isplače pa tek onda počinje s radom.

"Konstantno osjećam tugu i bol. Nisam mogla zaštititi svoje dijete. Jesmo li im lagali kada smo ih učili da budu dobri? Naša djeca ubijena su na mjestu gdje su trebala biti, nisu bila na pogrešnom mjestu", dodala je.

Kroz sudnicu su, kako je s lica mjesta javio reporter Nove.rs, odzvanjali suze i jecaji dok je otac pričao kako je njegova kći bila dijete koje je razumio od prvog dana, da je rasla u svijetu punom ljubavi i razumijevanja.

"Radio sam u inozemstvu i moja me supruga probudila pozivom da se dogodila pucnjava. Plakala je. Odmah sam izišao van da se prošećem. Prolazilo je puno vremena, to je izazivalo nelagodu, znao sam da me je dobro razumjela da mi se treba javiti kad je pronađe. Tada se na nekom portalu pojavila slika na kojoj se vidjelo da plače", prisjetio se otac.

"Bio sam sam na nekom parkingu kada mi je javila: 'Naša Ema je ubijena.' Ja sam tada pao na pod i pitao Boga: 'Zašto?' Rekao sam da odmah krećem za Beograd. Kada sam stigao kući, dočekala me na vratima i rekla da je samo čekala da dođem i oboje smo plakali", dodao je.

Podsjetimo, ovaj sudski proces zajedno su pokrenule obitelji ubijene djece, a dosad je više njih svjedočilo o tragediji koja se dogodila prošlog svibnja, ali i o životima koji su živjeli prije i nakon nje. Ovo je drugi postupak protiv obitelji K. K., a prvi je pokrenula obitelj jedne od ubijenih djevojčica.