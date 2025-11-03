Nastavlja se uspješna suradnja HNK Šibenik i Kaštela: Nova predstava stiže pred publiku

Suradnja između HNK u Šibeniku i grada Kaštela nastavlja se i ovoga puta kroz novi kazališni projekt koji će kaštelanska publika imati priliku prva pogledati. Nova predstava šibenskog kazališta „UZA SKALE, NIZA SKALE!“ bit će pretpremijerno izvedena 6. studenoga u 20 sati u Kulturnom centru Kaštela, dok će dan ranije, 5. studenoga, biti otvorena generalna proba.

Predstava je nastala prema motivima romana Johna Buchana, filma Alfreda Hitchcocka, dramskog komada Patrica Barlowa te „39 stepenica“ Marka Jurage, a za šibensko kazalište ju je priredio Vid Balog, koji uz Doru Janz Balog potpisuje i režiju. U predstavi nastupaju Lucija Alfier, Bojan Brajčić, Kristian Šupe i Zdravko Vukelić, dok scenografiju potpisuje Frane Celić, kostimografiju Sara Lovrić Katić, oblikovanje svjetla Josip Bakula, ton Pavle Karega, a inspicijent je Živko Gulin.

Jakov Bilić, ravnatelj HNK u Šibeniku, istaknuo je kako je suradnja s Kaštelima započela prije nekoliko godina, na poziv Marijane Vulas da sudjeluju na Smotri dječjeg stvaralaštva Kaštel Mali. „Od tada se sve razvijalo spontano – otkrili smo partnerski grad koji je uvijek spreman na kvalitetnu i sadržajnu suradnju. Toliko da smo prošlog ljeta dio programa Međunarodnog dječjeg festivala preselili upravo u Kaštela.

Izvrsna suradnja s Turističkom zajednicom grada Kaštela i podrška gradonačelnika Denisa Ivanovića puno nam znače, osobito sada dok je zgrada našeg kazališta u obnovi i nemamo vlastiti prostor za rad. Kaštela su i ovaj put pokazala veliko razumijevanje – već više od mjesec dana probe za novu predstavu održavamo u Kulturnom centru Kaštela.

Zadovoljstvo nam je što ćemo predstavu pretpremijerno izvesti upravo pred kaštelanskom publikom, a uvjeren sam da će se ova izvrsna suradnja nastaviti i dalje,“ poručio je Bilić.

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović također je izrazio zadovoljstvo nastavkom uspješne suradnje: „Izuzetno mi je drago što se suradnja s HNK u Šibeniku nastavlja i dodatno produbljuje. Kultura je važan dio identiteta našega grada, a svaka prilika da ugostimo umjetnike i pružimo im prostor za stvaranje i izvedbu veliko je zadovoljstvo. Drago mi je da su upravo Kaštela postala svojevrsni dom šibenskim kazalištarcima dok traje obnova njihova kazališta. Uvjeren sam da će publika prepoznati trud i kvalitetu, a mi ćemo i dalje biti otvoreni za ovakve oblike suradnje koji obogaćuju naš kulturni život.“

Ulaz na generalnu probu i pretpremijeru je besplatan za sve koji žele pogledati što su pripremili šibenski kazalištarci. Besplatne ulaznice za pretpremijeru dijelit će se 5. studenoga od 19 do 20 sati, kao i sat vremena prije izvedbe 6. studenoga. Za generalnu probu nije potrebna rezervacija mjesta.