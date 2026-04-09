Naša TV novinarka nakon 30 godina napušta novinarstvo, evo gdje će nastaviti karijeru

Jedno od najprepoznatljivijih lica političkog novinarstva u Hrvatskoj, Nataša Božić Šarić, nakon tri desetljeća sjajne karijere (N1 televizija, RTL, Jutarnji list, Novi list) odlučila je napraviti veliki profesionalni zaokret – napušta novinarstvo i prelazi u farmaceutsku industriju.

Prema informacijama koje ima Slobodna Dalmacija, Božić Šarić prelazi u globalnu farmaceutsku kompaniju AbbVie, gdje bi trebala raditi na komunikacijama i reputaciji tvrtke u regiji Adriatic. Riječ je o značajnom karijernom zaokretu jedne od najistaknutijih televizijskih novinarki.

Novinarka godine

Novinarka koju javnost pamti po britkim pitanjima, analitičnom pristupu i vođenju emisije "Točka na tjedan" iza sebe ima više od 30 godina rada u medijima. Njezin rad obilježile su teme od javnog interesa, inzistiranje na odgovornosti i postavljanje pitanja koja su često bila neugodna za sugovornika. Tijekom karijere gradila je reputaciju jedne od najrelevantnijih političkih novinarki, a 2022. godine dobila je i nagradu za novinarku godine Hrvatskog novinarskog društva.

Iako odlazak iz profesije u kojoj je ostavila snažan trag zasad nije službeno potvrđen, u objavi koju je podijelila u užem krugu na društvenim mrežama, a koja je došla u posjed naše redakcije, Božić Šarić jasno daje naslutiti da napušta novinarstvo i prelazi u korporativni sektor.

– Zdravlje je jedina valuta koja ne gubi vrijednost. Nakon 30 godina, mikrofon i kameru zamijenila sam novim izazovom – stoji, među ostalim, u objavi. U nastavku ističe kako novinarstvo za nju nikada nije bilo samo posao, nego misija, ali i da sada želi svoje iskustvo i razumijevanje medija usmjeriti prema novoj ulozi – s naglaskom na komunikaciju, javni prostor i teme zdravlja.

U istoj objavi navodi i kako će biti fokusirana na reputaciju kompanije u Adriatic regiji, što dodatno potvrđuje informacije o njezinu prelasku u AbbVie. Zanimljivo je da se i sama osvrnula na moguće reakcije javnosti zbog prelaska iz novinarstva u korporativni sektor.

– Neki će reći da sam prešla na "drugu stranu stola", ali ja taj stol vidim kao okrugao – poručila je, naglašavajući važnost transparentne i strateške komunikacije.

U svojoj objavi istaknula je i da će novinarsko iskustvo i razumijevanje načina na koji se teme oblikuju u javnosti sada koristiti u novoj ulozi – s naglaskom na promociju zdravlja i poboljšanje položaja pacijenata.

– Moja ključna vještina ostaje ista: slušanje – dodala je, uz napomenu kako će prve tjedne provesti upoznajući farmaceutsku industriju i nove procese.