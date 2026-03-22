Naša pjevačica pokazala borbu s kćerkom: "Uzmeš teenageru mobitel, a ono..."

Neda Parmać Klačar, članica grupe Feminnem, ponovno je nasmijala pratitelje na društvenim mrežama kratkim videom koji na duhovit način oslikava svakodnevicu roditelja u digitalnom dobu. U objavi koja je brzo postala hit, kroz humorističan pristup prikazala je situaciju poznatu mnogima – pokušaj otključavanja pametnog telefona vlastitog tinejdžera.

Uz opis “Uzmeš teenageru mobitel, a ono Face ID”, pjevačica u videu izvodi niz pretjeranih grimasa i izraza lica, pokušavajući “prevariti” tehnologiju prepoznavanja lica. Naravno, bez uspjeha – što je dodatno nasmijalo publiku i izazvalo brojne reakcije u komentarima, najčešće popraćene emotikonima smijeha. Mnogi su se u toj situaciji lako prepoznali, što je još jednom potvrdilo da je Neda pogodila u samu srž svakodnevnih roditeljskih izazova.

