Naša legendarna pjevačica imala srčani udar: "Da sam došla samo pola sata kasnije, ne bi me više bilo!"

Glazbena diva Tereza Kesovija krajem kolovoza završila je u bolnici, a sada je ispričala što se zapravo dogodilo. Zbog ogromnih vrućina nije se osjećala dobro, pa je vozilom Hitne pomoći prevezena prevezena u KB Dubrava. Utvrđeno je da se radilo o infarktu, piše Zagreb.info.

– Bio je to infarkt. Da sam došla samo pola sata kasnije, ne bi me više bilo, išla sam i na koronografiju, to strašno boli, neopisivo. No, sad je dobro, pazim se i idemo dalje – ispričala je pjevačica za 24 sata, a njezino zdravstveno stanje zabrinulo je brojnu publiku, drage prijatelje i suradnike.

No, kada je glazbena diva završila u bolnici, nije se na prvu znalo da je riječ o srčanom udaru, mislili su samo da je o vrtoglavici zbog velikih vrućina.

– Ne volim bolnicu, nadala sam se da ću je izbjeći. Zacrnilo mi se pred očima, počela me hvatati nesvjestica, oblio me hladni znoj. Ja, poput većine ljudi, teško podnosim ove ekstremne vrućine, ali još teže sve ovo što se zbiva oko nas, sva ova ubijanja, silovanja, sve ove elementarne katastrofe – ispričala je Tereza kada je završila u bolnici ne znajući da je zapravo imala infarkt.