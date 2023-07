Naša influencerica o novom TikTok trendu: To je nešto najgluplje što sam vidjela

“Kad misliš da te više ništa ne može iznenaditi, nešto te iznenadi. Kad su mi ljudi slali ove videe trenda s TikToka, mislila sam da je to zezancija. No, kad sam vidjela da je ovo postalo viralni trend, počela sam se zgražavati. Mislim da je ovo nešto najgluplje što sam vidjela”, rekla je influencerica, piše N1.

Ona kaže: “Ako se već nećeš štititi, onda bolje ni od čega nego nego pivom. Znanstveno je dokazano da hmelj potiče melatonin, ali on sadrži i alkohol, a nama je dovoljno 10 minuta bez ikakve zaštite da koža pocrveni. Za jedno 10, 15, 20 godina vidi se šteta. Svaki put kad izgorite na suncu, sunce vam to jednog dana vrati. Ono djeluje kumulativno. Ili će to koža vratiti u obliku fleka, bora ili u obliku karcinoma kože”, rekla je.

Također, navodi da su UV B zrake ljeti najjače izražene, a od njih koža crveni i crni, a UV A zrake uzrokuju bore, fleke ili melanome, a njihovu štete ne osjetimo i ne primijetimo.

“Ne smatram da trebamo nositi kremu s faktorom 50 365 dana u godini, ali treba imati u vidu neku zaštitu. Kreme s faktorom 50 štite od sunca 98 posto. No, ipak je najbolja zaštita od sunca ne uzlaganje suncu. Jedna normalna koža izgori za 15 minuta. Kad koristimo kreme s faktorom, one označavaju vrijeme ostajanja na suncu. Faktor 50 označava trajanje od 500 minuta, a faktor 30, 300 minuta. Obnavljanje kreme mora biti često. Mladi kad steknu naviku korištenja SPF-a, to je njihov zalog budućnosti”, rekla je.

Influencerica kaže da su ljudi i prije umirali zbog tih istih uzroka, no nije se znalo od čega su umirali, a niti su se pregledavali madeže.

“Kad sam se osvijestila prije 26 godina, postojao je mali izbor krema sa zaštitnim faktorom. Današnji SPF filteri nisu isti kao u sedamdesetim ili osamdesetim godinama. Mineralni filteri rade barijeru na koži i ne ulaze u krvotok, a privuku zrake i onda ih odbijaju. Mana mineralnih filtera je što ostavljau bijele mrlje. Europska i australska kontrola SPF-a je najstroža. Preporučujem klijentima da se drže europskih proizvođača”, zaključila je.