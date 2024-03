Naša bivša manekenka nakon izlaska iz zatvora: 'Bilo mi je užasno. Ima silovanja, zatvaranja u samicu'

Matea Hohnjec, bivša manekenka i sestra nekadašnje Miss sporta Stefany Hohnjec, ispričala je svoju ispovijest u novom HRT-ovom dokumentarcu 'Treći život'. Objasnila je kakav je život imala u zatvoru, u kojem je završila zbog tri kaznena djela. Problemi su u njezinu životu počeli kad se susrela s drogom.

- Ne sjećam se baš svog najranijeg djetinjstva, ali se sjećam da sam imala lijepo djetinjstvo. Trenirala sam sport, baš kao i moja sestra Stefany. Učile smo strane jezike, išle u privatnu školu i imale smo lijepo djetinjstvo. Od mirnog i normalnog djetinjstva sve je počelo ići krivim tijekom, od mog bježanja, izlaženja sa starijim i krivim dečkima, a zašto? Stvarno ne znam zašto... - rekla je Matea na početku 'Trećeg života' te se prisjetila kako je upala u probleme i počela konzumirati droge, piše 24 sata.

Sve počelo od marihuane

- Moj prvi dečko je bio DJ i bio je dosta stariji od mene. Tada sam prvi put ušla u opasan svijet i vidjela taj svijet droge. U društvu je bio jedan stariji prijatelj koji je mene zamolio da mu pričuvam travu - nasmijala se Matea i nastavila:

- Pristala sam mu pričuvati travu zato da bi se dokazala ispred tog društva. Tu sam travu stavila u svoju torbu, a nju su pronašli moji roditelji koji su zvali policiju. Policija je rekla da ću zbog toga ići u maloljetnički zatvor ili na odvikavanje. To je trenutak koji bih izdvojila kada je krenuo moj problematičan period - objasnila je.

- Nisam sponzoruša, hajdemo reći starleta. Taj izraz starleta jednom sam i guglala da vidim što znači i to znači zvijezda u usponu. Htjela sam živjeti život na visokoj nozi, ne raditi ništa, sve tako površno zapravo... Došla sam iz Poreča u veliki Zagreb i tada su me počele privlačiti krive i pogrešne stvari. Počela sam konzumirati droge i izlazila... Živjela sam luksuzno, odijevala se skupo, izlazila u najskuplje restorane, ali to sve nije bilo baš tako sjajno kako je izgledalo. U svom životu sam osuđena za tri kaznena djela, prvo je bilo davanje prostorije za konzumiranje droge, drugo je bilo krivotvorenje novčanica i treće - pokušaj pljačke - priznala je.

Više pogledajte ovdje.