Naš pustolov ostao "bez teksta": "Ljudi moji, meni je ovo drama veća od finala nogometnih prvenstava"

Davor Rostuhar hrvatski putopisac, fotograf i pustolov, široj je javnosti postao poznat u siječnju 2018. kada je postao prvi Hrvat koji je pješke s obala Antarktike došao na Južni pol.

U svojoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama osvrnuo se na pothvat 37-godišnje Norvežanke, Kristin Harila. Naime, ona je odučila popeti svih 14 svjetskih planinarskih vrhova viših od 8000 metara i to u samo tri mjeseca. Dosadašnji rekord drži Nepalac Nirmal Purja kojemu je to uspjelo poći za rukom u šest mjeseci s golemom logističkom potporom.

Rostuharovu objavu možete pročitati u nastavku u cijelosti:

"Ako već niste čuli za ovu bedes madafakericu, obavezno naučite tko je, jer upravo je u rastvaranju adventure priča godine i možda jedna od najjačih adventure priča ikad. Prekjučer čitam kak je Kirstin Harila najavila skidanje Nimsovog rekorda za duplo ako uspije popest još Manaslu, a danas čitam da je i njega popela!

Na svijetu ima 14 planina viših od 8000m. Iako su mnogi na granici dvije države, pa se mogu penjat iz raznih strana, ajmo reć da ih se 7-8 penje iz Nepala, 5 iz Pakistana, a 1-2 iz Kine. Prvi ih je sve popeo (i to bez kisika!) 1986. veliki Reinhold Messner, a trebalo mu je 16 godina! 2010. je prva žena popela sve, a 2013. je jedan Korejac popeo dotad najbrže svih 14 u 7 godina i kusur.

I onda je na scenu stupio veliki hvalisavac Nimsdai Purja, Nepalac koji je taj rekord spustio na 6 mjeseci i 6 dana. To je bila ogromna logistička akcija, prebacivanje iz jednog baznog logora u drugi helikopterom itd, sve s kisikom i uz pomoć velikog tima najboljih Šerpi koji su mu pripremili put. Ali ne može se osporiti da je unatoč svemu to jedan ogroman i nevjerojatan pothvat. Imate dosta popularni dokumentarac na Netfliksu o tome (14 peaks). Iako mi Nims nije baš sjeo skroz, moram priznat kako mi se jako svidjelo kad nije stao kad je zapeo na dobivanju kineske dozvole za Shishapangmu, pa je digao cijeli svijet na noge, da naprave diplomatski pritisak na Kinu da napokon dobije priliku. To mi je maltene potez cijelog projekta.

I onda fast forward dve godine do ove bedes madafakerice Kirstin Harile iz Norveške, koja je pokušala na manje-više sličan način napasti Nimsov rekord. I krenula je prošle godine odlično, popela 12 vrhova, imala dobro prolazno vrijeme, ali onda je, isto kao i Nims, zapela na dobivanju dozvole za Shishapangmu u Kini. I nije uspjela diplomatskim i popularnim pritiskom izvoljevati dozvolu. Jel zato što je žena, il što je Norvežanka, il što nije dovoljno nabrijana i luda ko Nims, ili samo zbog slučaja, tko će ga znat.

Al zamislite, pol godine provedete penjući najviše planine na svijetu, spržite masu love, kalorija i živaca na sve i onda morate odustati pri kraju zbog birokracije. I onda NE klonete duhom, nego kažete da ćete sve probati iduće godine ispočetka!

I ove godine je dobila dozvole i krenula s tim problematičnim kineskim vrhovima, a potom se prebacila na nepalske i u jednoj penjačkoj sezoni (travanj-svibanj) uspjela ih je popeti sve. U samo 40 i kusur dana popela je 9 kineskih i nepalskih osamtisućnjaka i ostalo joj je još „samo“ 5 pakistanskih. Među njima su i najteži K2 i smrtonosni Nanga Parbat itd… Ali ipak gledano iz njenog konteksta, „samo“ 5.

Sad, u tom kratkom predahu između himalajske i karakoram sezone, veli frajerica da se svi osjećaju dobro i da misle da bi mogli roknut svih 14 u 3 mjeseca. U TRI FAKIN MJESECA! Dakle hvalisavog macho vojnika i world-savioura Nimsa će oprat frajerica za duplo. Pa ljudi moji, meni je to drama veća od finala nogometnih prvenstava.

Go Kirstin, Go, GO!

