NAŠ HAJDUK: "Godina je 2011. Kerum nudi ponudu 'koja se ne može odbiti'. Torcida odbacuje šansu..."

Članovi Kluba Navijača Torcida, ne tako davne 2011. godine pokrenuli su projekt Naš Hajduk.

'Hajduk kao klub i simbol u tom je trenutku bio gotovo na dnu', poručili su na službenim stranicama.

Danas su se ponovno oglasili prisjećajući se te 2011. godine i samih početaka osvrćući se na politički situaciju koja je tada vladala u gradu podno Marjana.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Godina je 2011. Još uvijek se nije ni stišala proslava jubilarnog stotog rođendana, a navijačko nezadovoljstvo je opet na vrhuncu.

Kerum nudi ponudu 'koja se ne može odbiti' ili je, kako će se to ubrzo pokazati, samo on tako mislio. Torcida odbacuje šansu da postavi svoje ljude u klub i prekida višegodišnji začarani krug. To je bila zamka u koju se nisu uhvatili.

'Djelima su poručili'

Djelima su poručili: Hajduk je članski klub i samo članovi sa svih Hajdukovih tribina su ti koji mogu birati Nadzorni odbor Kluba.

U tom je trenutku rođen Naš Hajduk, koji je osnovala Torcida s ključnim ciljem provedbe izbora i kupovine dionica Kluba - navodi se na stranici Naš Hajduk.