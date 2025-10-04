NARANČASTI METEOALARM Od jutarnjeg mraza do jakog juga: Dalmaciju čeka nagla promjena vremena!

Subota je u većem dijelu Dalmacije osvanula uz pretežno vedro i sunčano vrijeme, dok se nešto umjerene naoblake zadržalo još samo na krajnjem jugu. Puše slaba do umjerena bura, koja je jutros pridonijela iznimno niskim temperaturama zraka za početak listopada.

U zaleđu Dalmacije minimalne vrijednosti spustile su se na -3 do 6 °C, a u obalnim područjima i na otocima zabilježeno je od 7 do 12 °C.

Tijekom dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu umjerenu naoblaku. Bura će postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, a kasno navečer na otvorenom moru zapuhat će slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 16 i 20 °C.

U nedjelju stiže promjena: olujno jugo i kiša

U noći na nedjelju stiže jače naoblačenje, a od sredine dana i kiša praćena izraženijim pljuskovima i grmljavinom. Jugo će jačati na umjereno do jako, prijepodne na moru i vrlo jako, a poslijepodne će na otvorenom moru okretati na jaku i vrlo jaku tramontanu, dok će uz obalu i u Zagori navečer zapuhati bura.

Jutarnje temperature bit će između 8 i 12 °C u Zagori, te od 13 do 16 °C uz obalu, a dnevne uglavnom od 17 do 20 °C.

Meteoalarm izdao narančasto upozorenje

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je preko Meteoalarma narančasto upozorenje za nedjelju zbog jakog i olujnog vjetra.

“Očekuje se jako, mjestimice i olujno jugo, koje će poslijepodne naglo okrenuti na jaku i olujnu buru. Srednja brzina vjetra bit će veća od 65 km/h, a najjači udari mogli bi dosezati i 120 km/h,” navodi se u upozorenju.

Građanima se preporučuje poseban oprez:

“Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih predmeta. Moguć je i prekid prometa te opskrbe električnom energijom.”

Početkom tjedna razvedravanje, ali uz buru

Ponedjeljak će donijeti razvedravanje, no uz jaku i olujnu buru, a na otvorenom moru tramontanu. U drugom dijelu utorka vjetar će postupno slabjeti.