Napustio nas je naš glumac: Poznat po ulozi legendarnog Martina

Glumac Ranko Lipovšćak, najpoznatiji po ulozi Martina u predstavi 'Nadpostolar Martin' Renea Medvešeka, preminuo je u 59. godini.

Lipovšćak je još od 1998., kad je zaigrao glavnu ulogu u navedenoj predstavi, čekao stalni angažman u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka, no zbog promjene uprave nikad ga nije dočekao, te se našao na ulici, podsjeća Novi list.

'U sezoni 1998/99. u vrijeme kad je na čelu Gradskog kazališta lutaka bio Srećko Šestan, odigrao sam »Martina« više od stotinu puta. Nakon toga je priča o vrijednom postolaru i njegovoj cipeli iz snova – mantra glasa Renea Medvešeka i njegov pogled na život koji ima smisla samo ako je u ravnoteži – postala moj način mišljenja i življenja', rekao je Lipovšćak prisjećajući se tih dana za riječki list.

Nakon otkaza, odustao je od glume i otvorio pekaru, u kojoj je proizvodio kruh, kako je rekao, po starinskom receptu.

2015. upravo je u novinama pročitao da Medvešek ponovo postavlja 'Nadpostolara Martina', te je nazvao tadašnju ravnateljicu kazališta i od nje zatražio da ponovo glumi Martina.

'Na putu do mog povratka u kazalište događale su se razne znakovite stvari: živio sam na Martinkovcu, mljeo brašno u Martinovom selu, radio Martinov kruh…Ležim tako ovog ljeta u Puntu, u konobi koja ima prozor u razini ceste. Nisam primjećivao vezu sve dok pored mog prozora nisu počele hodati noge susjeda i prolaznika. Tad mi je sinulo – gle! Martinov prozor!', prisjetio se Lipovšćak tih dana.

Uz navedenu predstavu, Lipovšćak je glumio uglavnom sporedne uloge u nekolicini predstava riječkog HNK-a, poput 'Šteta što je kurva' u režiji Nine Kleflin, a okušao se i na velikom ekranu, u sad već davnoj seriji 'Dirigenti i mužikaši'.

Prema podacima sa stranice zagrebačkih Gradskih groblja, ispraćaj Lipovšćaka odvija se na zagrebačkom Krematoriju u srijedu u 12 sati.