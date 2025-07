Napustio nas je dr. sc. Ante Selak, otac saborske zastupnice Marije Selak Raspudić: "Bio je velik čovjek, vrstan stručnjak i rodoljub"

Preminuo je dr.sc. Ante Selak, otac saborske zastupnice Marije Selak Raspudić, istaknuti hrvatski jezikoslovac i profesor koji je svojim radom ostavio dubok trag u području kroatistike.

Pogreb i posljednji ispraćaj dragog pokojnika održat će se u utorak, 22. srpnja 2025., u 18 sati u crkvi sv. Mihovila u Rašćanima.

Od njega se opraštaju kolege i studenti Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

- Ante Selak rođen je 1949. godine u Rašćanima Gornjim (općina Imotski). Osnovnu školu završio je u Župi, klasičnu gimnaziju u Splitu, Filozofski fakultet u Zagrebu. Doktorski studij iz hrvatskoga jezika završio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na istom je fakultetu 19. srpnja 2006. obranio disertaciju i dobio znanstvenu titulu doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, grana kroatistika.

Od 1977. do 1992. godine radio je u Školskim novinama, od 1992. do 1995. bio je jedan od osnivača i prvi direktor Hrvatske sveučilišne naklade. Potom je dvije godine bio urednik u nakladničkoj kući Pergamena, a od 1998. do 2002. radio je kao voditelj izdavačke djelatnosti u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Od 2000. godine bio je nastavnik na Učiteljskoj akademiji, odnosno Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Profesor Selak bio je velik čovjek, vrstan stručnjak i rodoljub.

Počivao u miru Božjem! - objavljeno je na stranici fakulteta.