NAPETA SITUACIJA Poznati španjolski novinar podigao prašinu objavom o Modriću!

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti bio je vrlo zadovoljan nakon trijumfa u Napulju, a u kojem su Kraljevski kub do pobijede predvodili Jude Bellingham i Vinicius.

No, nije sve tako blistavo u Realu. Defensa Central piše da su Realovi navijači zabrinuti zbog "slučaja Modrić", s obzirom na to da hrvatski veznjak ponovno nije bio u udarnoj postavi, no ušao je u drugom poluvremenu.

"Učinio je ono što smo očekivali od njega: stavio je svoje iskustvo u službu momčadi. Odigrao je 30 minuta na visokoj razini i to znači da je motiviran i može doprinijeti. To je ono što trener traži od igrača koji ne igra. Bio je fantastičan u tom smislu", kazao je Ancelotti nakon utakmice, piše Gol.hr.

"Modrić je ljutit"

Sve je očitije da postoji napetost između Modrića i Ancelottija.

Manu Carreno, poznati španjolski novinar i voditelj vrlo popularne radijske emisije El Larguero, prilično otvoreno progovorio je o tom kontroverznom slučaju, koji je zadnjih dana udarna tema španjolskih, napose madridskih sportskih medija. Pojasnio je u kakvom se stanju trenutno nalazi hrvatski kapetan.

"Modrić je ljutit, ne samo zato što nije igrao koliko se očekivalo nego što uglavnom nije igrao na poziciji na kojoj mu je Ancelotti rekao da će igrati. Osjeća se kako se osjeća", kazao je Carreno, koji važi za vrlo informiranog novinara kada je u pitanju situacija u Real Madridu.

"Mijenjala mu se uloga"

Stoga ne čudi što su se njegove riječi munjevito proširile društvenim mrežama. Carreno je ostavio otvorenom mogućnost da Modrić na u zimskom prijelaznom roku napusti Real.

"Pratite mjesec siječanj da vidite kako će to ići. Mijenjala mu se uloga, prije pauze i poslije, i to je ono što je Modrića zasmetalo. Ostalo je još dosta utakmica do kraja polusezone", kazao je Carreno.

Modrić je potpisao jednogodišnje produljenje ugovora koji mu istječe na kraju sezone.