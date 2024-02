NAKON TRAGEDIJE Zadrani u šoku: "Često je bilo svađa, nitko nije reagirao. To je jako žalosno. Tragedija"

- Ovaj grozan događaj rezultat je zapuštenosti te obitelji. Često je tu bilo svađa, no nitko nije reagirao. Stradalu ženu već duže vrijeme nismo viđali u kvartu, a ni psa, što nam je svima bila čudno. Ranije je imala maltezera s kojim je često šetala i sastajala se s prijateljicama. Od kada je taj pas umro, nismo je više viđali. Ako bi je i vidjeli hodala je tek uz pomoć kćeri. Zašto je tu večer bila sama sa psom, ne znamo. Živjela je inače s unukom i kćerkom. Sin joj je koliko znamo na izdržavanju zatvorske kazne, a ranije je i on živio s njima – ispričali su susjedi 82-godišnjakinje koju je u stanu na zadarskom Bulevaru na smrt izgrizao pas njezinog 28-godišnjeg unuka M. L., inače vojnog ročnika u Požegi.

On je u četvrtak nakon što ga je privela vojna policija ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru kada je i utvrđeno da je pas 82-godišnjakinji,njegovoj baki, nanio teške i po život opasne ozljede zbog kojih je preminula između 23 sata 29. siječnja do 4 sata 30. siječnja.

Njezina kćer K.L. koja je, prema priči susjeda živjela s njom i 28-godišnjakom pronašla ju je prva okrvavljenu. Prema navodima njezinog supruga Antonia Dragića, o tome ga je obavijestila u pet sati ujutro.

- Mi smo bili vani sinoć. Malo smo išli do robne kuće kupiti neke potrepštine za nju i vratili se taksijem. Ja sam se iskrcao, išao sam u Bili Brig u svoj stan i jutros u pet ujutro me zove ‘Našla sam majku mrtvu, pas pored nje krvav, bez pola glave‘, - ispričao je novinarima, međutim nije pojasnio što se događalo u vremenu od kad je suprugu ostavio u stanu na Bulevaru do pet sati ujutro kada mu je javila šokantnu vijest.

Tijekom dana s njim nismo uspjeli stupiti u kontakt, kao ni s kćeri stradale 82-godišnjakinje. osim fotografija s majkom, kćer je na Facebooku često objavljivala snimke psa, a ranije i njegove igre s maltezerom.

Njezin suprug je naglasio kako pas, koji je star osam godina, nikada nije pokazivao znakove agresivnosti, te da ga je 82-godišnjakinja prihvatila jer joj je unuk bio ročnik u vojsci pa ga nije mogao čuvati, piše Zadarski.hr.

- Dva mjeseca je on već kod njih u stanu. Sad što se dogodilo, tko to može znati. To je jako žalosno. Tragedija - rekao je novinarima.

U policiji o tome zasad ne govore već navode kako su 30. siječnja u ranojutranjim satima zaprimili dojavu kako je u stanu na području Bulevara u Zadru pronađena mrtva ženska osoba u dobi od 82 godine s ozljedama koje upućuju na nasilnu smrt. Također u stanu je zatečen i pas pasmine američki staford, vlasništvo člana obitelji.

- Na mjestu događaja policijski službenici proveli su očevid dok je brigu o psu preuzela nadležna veterinarska služba. Temeljem naloga državnog odvjetništva na Odjelu patologije provedena je obdukcija nad tijelom ženske osobe, kojom je utvrđeno kako je preminula od posljedica ugriza psa- rekli su u zadarskoj policiji.

Iz MORH-a su priopćili kako se privedeni tereti za teško kazneno djelo počinjeno izvan službe.

- Vojna policija dalje poduzima sve radnje u smislu utvrđivanja stegovne odgovornosti tog pripadnika Oružanih snaga - naveli su.

Uhićeni vlasnik psa na Instagramu, uz fotografiju u unformi, opisuje se kao pripadnik OSRH, te kao ‘Amsta ff owner‘ ili vlasnik američkog stafordskog terijera.

Još nije donesena odluka hoće li mu biti određen pritvor kojeg je u četvrtak zatražilo tužiteljstvo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, kao ni odluka o sudbini psa koji se trenutačno nalazi u Azilu za pse u Splitu.