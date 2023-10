Nakon što je u jednom danu rasprodala treću zagrebačku Arenu, poznat datum i četvrtog koncerta: "Ovo je stvarno čudo i ovo stvarno nisam očekivala, želim da sve četiri večeri budu za pamćenje!"

Aleksandra Prijović ne prestaje oduševljavati cijelu regiju. Njezin treći koncert u zagrebačkoj Areni rasprodan je doslovce u jednom danu!

Vjerovala sam ja da će sve biti dobro sa zagrebačkom Arenom, ali ovo je stvarno čudo i ovo stvarno nisam očekivala – otkrila je oduševljena Prijović prije nekoliko trenutaka za Extra FM.

No čini se kako iznenađenjima nema kraja, barem kada je ova megapopularna pjevačica u pitanju.

Nakon toliko poziva prijatelja, suradnika, poruka obožavatelja ja sam se morala odlučiti i na četvrtu Arenu. Oko datuma nismo baš imali izbora, jer su unaprijed rezervirani tako da će se novi koncert održati 4.12. četvrtu večer za redom. Iskreno teško je raditi četiri dana za redom, ali ja ću se potruditi da svaki bude kao prvi, dat ću sve od sebe, i više nego itko misli da mogu, izjavila je za Extra FM.

Smatra kako je na ogroman interes i brzinu prodaje karata utjecao spektakl koji se odvijao tri večeri za redom u beogradskoj Areni.

Ljudi su vidjeli kako smo se dobro provodili. Ispred mene nije lak zadatak, iskreno htjela sam da stanem na tri, ali s obzirom na to da u životu nisam dobila toliko puno poruka, kao od objave treće zagrebačke Arene, odlučila sam odnosno dogovorili smo se da pustimo i četvrtu zagrebačku Arenu jer je publika to zaslužila. Nevjerojatno, ali ljudi su me doslovce molili i pisali kako ni nakon treće Arene nisu stigli kupiti karte.

Sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, obožavatelji će na Extra koncerte godine dolaziti ne iz cijele regije i Europe, nego iz svih krajeva svijeta kako bi uživali u neviđenom spektaklu koji je Prijović obećala svojoj vjernoj publici.

Želim da sve četiri večeri budu za pamćenje – poručila je Prijović slušateljima Extra FM.

Prijović ne krije da su i njezini najbliži su pod dojmom svega što se događa ovih dana.

Svi su u šoku, moja majka koja je trenutno u Hrvatskoj u Belom Manastiru govori kako joj telefon ne prestaje zvoniti, zovu je i novinari – rekla sam joj – javi se, pohvali se ovo je jako lijepa stvar. Nitko nije svjestan i ne može da vjeruje…

Čini se kako zagrebačka Arena nema toliko slobodnih datuma koliko Aleksandra Prijović ima obožavatelja.

Ulaznice za novi koncert možete nabaviti putem sustava Eventim.hr.