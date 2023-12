Nakon deset dana životne drame: 22-godišnji sportaš preminuo od posljedica srčanog udara

Reed Ryan, mladi 22-godišnji igrač američkog nogometa i Sveučilišta Minnesota Dulutha, preminuo je od posljedica srčanog udara, javljaju tragične vijesti američki mediji. Ryan je bio član defenzivne linije Buldogsa, a pozlilo mu je tijekom jednog treninga u teretani još 21. studenoga i od tada je krenula velika životna drama.

Nakon što je završio s određenim vježbama, Ryanu je pozlilo, a iako je prebačen u bolnicu, deset dana kasnije izgubio je borbu za život. Navodno je bolovao od genetske srčane bolesti koja nije bila pronađena na liječničkim pregledima koje je obavljao ranije. Ryan je prethodno igrao za Sveučilište Sjeverna Karoline, da bi prije početka ove sezone prešao u Minnesotu kako bi dobio više prostora za igru.

- Imao je zarazan osmijeh i bio je pun života, živio je punim plućima. Ryan je volio ljude oko sebe i cijenio je što ima dobre prijatelje i trenere - objavili su s njegovog Sveučilišta.

