Nakon 30 godina odlazi iz medija, evo gdje poznata novinarka nastavlja karijeru

Nešto sasvim novo

Nataša Božić Šarić, novinarka koju gledatelji najbolje znaju po radu na N1 televiziji, na društvenim je mrežama objavila kako našušta novinarstvo nakon 30 godina karijere u medijima. "Cijelu karijeru provela sam tražeći odgovore, inzistirajući na pravdi i odgovornosti, postavljajući "teška" pitanja (komunikacijski odjeli često su imali pune ruke posla). Novinarstvo za mene nikada nije bilo samo posao, već misija popravljanja svijeta, i taj žar nosim sa sobom. Vjerujem da će neki reći da sam prešla na "drugu stranu stola", ali ja taj stol vidim kao okrugao. Dobra komunikacija može izbrusiti i najoštrije rubove.

Svoju novinarsku intuiciju i razumijevanje medija sada stavljam u službu poboljšanja pozicije pacijenata, promocije zdravlja i reputacije tvrtke AbbVie za regiju Adriatic. Cilj mi je da moje iskustvo bude vjetar u leđa sjajnom poslu koji ovaj tim već radi. Moja ključna vještina ostaje ista: slušanje. Zato su moji prvi tjedni rezervirani upravo za to – da upoznam vas, procese i specifičnosti farmaceutske industrije. Tu sam za svaku ideju, razgovor i, naravno, pitanje. Idemo i dalje raditi smislene i korisne pomake za one kojima su najpotrebniji!", objavila je Nataša.

Podsjetimo, karijeru je započela u tiskanim medijima poput Glasa Slavonije, Novog lista i Jutarnjeg lista, gdje je radila kao kolumnistica, politička reporterka i dopisnica iz Vlade, Sabora te europskih institucija. Posljednjih devet godina na N1 televiziji uređivala je i vodila emisije poput „Točka na tjedan“ i „N1 Studio uživo“, a bila je i sindikalna predstavnica. Sudjelovala je u EU projektima i posjeduje licencu za upravljanje europskim projektima. Dobitnica je nagrade „Marija Jurić Zagorka“ 2010. za najbolje pisano novinarstvo te „Novinarka godine“ Hrvatskog novinarskog društva 2022. Aktivna je u mentorskoj inicijativi „Zagorka“ za mlade novinarke i održala TEDx govor o izazovima novinarstva 2026. godine.

"Volim pisati, kad-tad ću se vratiti u novine. Volim čitati novine, nema mi većeg gušta nego kad odvedem klinca u vrtić, sjednem u kafić, naručim kavu pa dobra dva sata čitam – Večernji list, Jutarnji list, Novi list, 24sata, Slobodna – obično tim redom. Televizija ima svoje čari, važna je jer ima vrlo veliki domet, moćna je jer donosi i sliku za koju se ne kaže bez razloga da govori tisuću riječi, ipak... Riječi su moje igračke, rekao bi Đole. Volim pisati, volim studioznost, odgovornost i ozbiljnost otisnute riječi na papiru", rekla je Božić Šarić, piše Večernji list.

