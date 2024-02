NAKON 28 GODINA UKLANJA SE OMILJENI DJEČJI PARK U SPLITU? Vlasnik razočaran, roditelji ne vjeruju što čuju: "Mali će mi doživit šok kada nakon škole ode tamo!"

Najpopularniji dječji park na splitskim Gripama odlazi u povijest? Djeca više neće moći izvoditi vratolomije na trampolinima, utrkivati se na mini formulama i motorima, a niti se zabavljati na mini žičari, toboganu, ljuljama,... jer nakon 28 godina rada dječji park 'Gripi' odlazi s Gripa? Vijest je to koja je razočarala i šokirala mnogobrojne roditelje, a šokiran je i sam Ivica Meštrović, dosadašnji (a uskoro bivši?) koncesionar.

Naime, Meštrovića su nakon 28 godina uspješnog i urednog poslovanja, iz Javne ustanove Športski objekti koja upravlja dvoranom Gripe kao i pripadajućim joj površinama (a među kojima je i ona na kojoj je dugih 28 godina poslovao park 'Gripi') obavijestili kako neće produljiti ugovor.

22. prosinca stigla mu je obavijest o isteku ugovora na koju Meštrović odgovara kako je zainteresiran za produljenje ugovora pod istim uvjetima. 3. siječnja stiže odgovor iz Javne ustanove da ne mogu produžiti ugovor pod istim uvjetima te da u roku od osam dana predmet zakupa preda 1/1 odnosno oslobodi površinu. Meštrović odgovara dopisom u kojem traži da mu navedu novu cijenu zakupa uzimajući u obzir činjenicu da je on tu ipak 28 godina te je uz to bio uredni platiša svo to vrijeme kao i poštovao sve stavke Ugovora.

"Tražim ih da mi navedu cijenu te ih molim za zajednički sastanak kako bi se iznašlo zajedničko riješenje. Par dana nakon ostajem šokiran i zatečen. Iz Javne ustanove me 22. siječnja obavještavaju kako su pristupili izradi projekta, uređenju platoa i da istu površinu više neće davati u zakup. Ostao sam zatečen jer se do sada nigdje nije spominjao nikakav projekt", kazao je.

Dok vlasnik čeka odgovor, 'Gripi' radi

Meštrović je pisao ravnatelju Gordonu Cerjanu, predsjedniku Upravnog vijeća JUŠO Zoranu Zindoviću, ali i gradonačelniku Ivici Puljku kako bi mu pomogli da Ustanova preispita svoju odluku i dođe do novog Ugovora prema kojem bi park 'Gripi' nastavio raditi na lokaciji na kojoj radi već 28 godina, a na kojoj bi prema dopisu JUŠO-a trebao niknuti tematski park za bavljenje sportskim aktivnostima na otvorenom.

"Znači ja sam netematski park iako sam dječji, ja imam nesportske sadržaje i radim u zatvorenome? To je apsurd! Sve što oni žele gore napraviti, ja već imam.

Najveći problem će mi biti, ako moram otići s Gripa, baciti u staro željezo sprave koje su koristile generacije i to besplatno. Ja imam dva komercijalna sadržaja: dječje mini formule koje koriste djeca od tri godine i trampoline, sedam dječjih sprava, 14 šentadi. Park uredno održavamo od 1996.godine i po mom saznanju ovakav park, kombinaciju komercijalnih i besplatnih sadržaja bez ugostiteljskog objekta, s mini žičarom imamo jedini u Hrvatskoj. Imam jedan sadržaj koji je ipak poseban", pojašnjava nam Meštrović čiji se 'Gripi' prostire na 1.100 kvadrata.

Do danas, Meštrović nije dobio nikakav odgovor. I kako dani prolaze, nada mu se gasi.

"Nitko mi se nije javio, polako i gubim nadu da hoće. Park će raditi do daljnjega odnosno dok dobijem odgovor, ako ga uopće dobijem. U prvom dopisu je pisalo da uklonim sve u roku osam dana, u idućem je pisalo u što kraćem roku. Pravnici se bave sada time. Park trenutno radi i očekujem da mi se odgovori na moj dopis, ma barem da mi se odgovori 'Ja, mi, nismo nadležni za to'. Eto barem to", razočaran je Meštrović razvojem situacije nakon 28 godina te dodaje:

"Dok čekam odgovor, park radi".

Roditelji ne vjeruju što čuju

Iako je bio radni dan i to početak tjedna, ponedjeljak poslijepodne, 'Gripi' je vrvio od djece i roditelja. Iskoristili smo priliku te smo i porazgovarali s nekolicinom roditelja o vrlo izvijesnom odlasku omiljenog dječjeg parka.

"Molim? Jel se vi to zezate? Kako mislite da se park zatvara?", šokirala se mama Iva na naše pitanje je li upoznata s činjenicom da je danas posljednji dan da 'Gripi' radi. "Ne mogu vjerovati što mi govorite, evo ne mogu".

"Je, čitala sam, istina je. Navodno će tu napravit neke sprave za vježbanje, nemam pojma. Kome to treba, neka vježbaju u teratani oni koji to hoće, a ovo misto ostave našoj dici. Makli su nam sve sa Žnjana, sa Bena, a sada uništavaju i ovo dječje mjesto. Sramota gradu i svima koji imaju svoje prste u tome", kazala je vidno uznemirena mama Marija koja je dodala da 13 godina dovodi svoju djecu ovdje, od najstarijeg Tomislava do najmlađeg četverogdoišnjeg Ivana.

"Nisam znao da 'Gripi' mora otići. Žao mi je, bilo je ovo odlično mjesto za djecu, na jednom mjestu i trampolini i ti autići koji su njima najzanimljiviji i mini žičara, pa i sam park s toboganom, ljuljama. Uvijek uredno, nikad smeća po podu, pa i rođendani su se slavili tu i koliko znam sve je uvijek bilo bez ikakvih problema", rekao je tata sedmogodišnjeg Mihaela.

"Mom malome to puno znači jer on već sada kada je malo veći ode s ekipom na trampoline ili na autiće. Ili samo sjednu gore na klupu i čavrljaju, ali najdraže im je skakati na trampolinima i igrati se vatala po njima. Oni sretni i svima dobro, a plate nešto sitno eura. Šok će doživit kada jedan dan ode nakon škole i vidi da je zatvoreno. Bit će suza", kazala nam je mama Petra.