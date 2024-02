Nakon 14. Tihe Mise u Splitu, umjetnica Arijana Lekić-Fridrih otvara međunarodni festival u New Yorku

Queer New York International Arts Festival (QNYIAF) smješten je u velikom kazalištu u New Yorku - NYU Skirball, a međunarodni program otvorit će video instalacija i web projekt 'Od 5 do 95' Arijane Lekić-Fridrih.

Lekić-Fridrih nakon 14. Tihe mise u Splitu, nakon verbalnih i fizičkih napada na koje je splitska policija mirno okrenula leđa, danas otvara međunarodni festival u New Yorku piše tportal.

Festival nastaje u koprodukciji udruge Domino iz Zagreba, a njegov je umjetnički direktor Zvonimir Dobrović, njezin predsjednik.

Više od godine dana, s 14 umjetničkih akcija 'Tihe mise', Arijana ne posustaje u svojem naumu da bez zadrške upozorava na budućnost koju nam muškarci na koljenima spremaju. Svojim hrabrim javnim akcijama ona prije svega pokazuje i zahtjeva hrabrost, odlučnost, a ponajviše predanost borbi za očuvanje odavno stečenih prava žena.

Međutim, ono što se događalo prošle subote na Peristilu u Splitu svojevrsna je kulminacija i ogoljavanje namjera Ordo Iurisa za Hrvatsku.

Redari i organizatori 'molitelja' u Splitu davali su direktne zapovijedi i upute splitskoj policiji koga smije, a koga ne smije pustiti na Peristil. Organizatori 'molitelja' u Splitu su zapovijedali policiji kako da postupa i regulira njihov vlastiti skup.

Splitska policija je revno i poslušno provodila dobivene upute i naredbe redara i organizatora grupe muškaraca koja se okupila na Peristilu piše tportal.

Naravno, to nije sve. Organizatori su otvoreno prijetili policiji da ako im se Arijana približi, odnosno stupi na dio Peristila gdje oni mole, netko njihov će reagirati, a ne znaju kako će reagirati, pa je bolje da policija reagira na vrijeme i spriječi Arijanu da kao slobodna građanka bude na javnoj površini kojoj, eto, privremeno za sada (samo) svake prve subote u mjesecu žene ne smiju prići.

Inače, Queer New York International Arts Festival umjetnica Arijana Lekić-Fridrih otvara video instalacijom 'Od 5 do 95'. Njome su obuhvaćene priče i iskustva djevojčica, djevojaka i žena koje progovaraju o tome kako je biti žena u Hrvatskoj, te razlikama prema životima njihovih majki, baka i prabaka. Polazište umjetničkog projekta jest želja za javnim međugeneracijskim dijalogom u konzervativnom društvu - kao što je hrvatsko.

Program nastavljaju hrvatska gostovanja, argentinsko-hrvatska koprodukcija 'Yira, Yira' u režiji Nataše Rajković i Brune Isakovića koja istražuje život argentinskih seksualnih radnika i radnica, te plesna predstava Mije Zalukar i Brune Isakovića 'Kill B'.