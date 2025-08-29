Najviši stupanj opasnosti za jug zemlje: DHMZ upozorava na oluje u Dalmaciji

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za danas crveno upozorenje, najviši stupanj opasnosti, za sjeverni i srednji Jadran. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se izražena grmljavinska nevremena, praćena obilnim oborinama i olujnim udarima vjetra.

Velike količine kiše mogle bi prouzročiti bujične i urbane poplave. Najugroženija su područja Riječke, Kninske i Splitske regije, dok će nestabilno vrijeme postupno zahvatiti i kontinentalni dio Hrvatske. Prvo će pogoršanje osjetiti Zagrebačka i Karlovačka regija, a potom i istok zemlje, uključujući Osječku regiju. Uz grmljavinu i pljuskove, lokalno je moguća i tuča te prolazno jak sjeverozapadni vjetar.

Najteže sutra na jugu zemlje

Za subotu je DHMZ također objavio crveno upozorenje za Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Najavljuju obilnu kišu i grmljavinsko nevrijeme, a ponegdje bi moglo pasti i do 100 litara kiše po četvornom metru. To bi moglo izazvati nove bujične i urbane poplave, osobito u južnoj Dalmaciji.

Smirivanje krajem vikenda

Stabilizacija vremena i više sunca očekuju se u nedjelju, posljednjeg dana kolovoza. Iz DHMZ-a podsjećaju građane da prate službene prognoze i upozorenja te da svoje aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima. Posebno naglašavaju važnost pridržavanja preporuka i uputa nadležnih službi.