Najveće simfonije Mozarta i Mendelssohna na koncertu orkestra splitske Opere pod ravnanjem glasovitog maestra Lajovica

Orkestar Hrvatskog narodnog kazališta Split izvest će Simfonijski koncert pod ravnanjem maestra Uroša Lajovica u subotu 27. siječnja s početkom u 20 sati. Izvedbom dvaju velikih simfonija, Mozartove „Jupiter simfonije“ i Mendelssohnove „Talijanske simfonije“ splitska se glazbena publika i glazbenici splitske Opere ponovno susreće s maestrom Lajovicem, glasovitim i uglednim dirigentom duge i bogate karijere.

Program koncerta otvara Mozartova 41. simfonija u C-duru, KV 551, poznata kao “Jupiter simfonija”. Posljednju Mozartovu simfoniju, njegovu posljednju, mnogi kritičari smatraju jednom od najvećih simfonija glazbene literature. „Talijanska simfonija“, 4. simfonija u A-duru, op.90 Felixa Mendelssohna Bartholdyja, koju će orkestar HNK Split izvesti u drugom dijelu ove glazbene večeri, najpopularnija je simfonija i vrh stvaralaštva njemačkog skladatelja, pijanista i dirigenta, jednog od najslavnijih figura ranog Romantizma. Inspiraciju je Mendelssohn dobio na putu po Italiji čije je prizore i zvukove želio evocirati svojom glazbom.

Umjetnička karijera maestra Uroša Lajovica obuhvaća više od 1.300 nastupa u Sloveniji i inozemstvu, gostovanja s gotovo 70 orkestara diljem Europe, Rusije, Turske, SAD-a, Koreje, Kine, Tajvana i Kolumbije. Kao pedagog Uroš lajovic je usmjerio glazbeni put više od 300 dirigenata na uglednoj Bečkoj visokoj školi za glazbu i izvedbene umjetnosti. Svoju dirigentsku karijeru Lajovic je započeo u rodnoj Ljubljani, prvo kao asistent dirigenta, a zatim kao stalni dirigent Slovenske filharmonije. U isto vrijeme, bio je i vođa Komornog orkestra Slovenskog radija - RTV Ljubljana. Od 1979. do 1981. godine bio je glavni dirigent Zagrebačkih simfoničara. Godine 1988. osnovao je Komorni orkestar Slovenicum, koji je postojao do 2001. godine.

Do kraja 1980-ih godina predavao je dirigiranje na Bečkoj visokoj školi za glazbu i izvedbene umjetnosti. Godine 1991. imenovan je redovitim profesorom, a 2012. godine emeritirao je u Beču. Od 2001. do 2006. godine bio je glavni dirigent Beogradske filharmonije. 2009. preuzeo je dužnost redovitog profesora dirigiranja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, koju je obnašao do 2014. godine.