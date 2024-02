Najveće regionalne trap zvijezde stižu u svibnju u Arenu Zagreb: Spektakl s osmero veličanstvenih

Najslušaniji i najpopularniji pjevači i pjevačice modernog zvuka stižu u Zagreb. U sklopu Balkan Festivala, 11. svibnja, Arena Zagreb postat će pozornica omiljenih izvođača trap glazbe koja je zaludjela mlade generacije, a ni oni nešto zreliji nisu imuni na zarazni ritam tog zavodljivog zvuka.

Regionalne zvijezde - Nucci, Voyage, Zera, Barbara, Corona, Sajfer, Desingerica i Rimski osmero je veličanstvenih imena koji će publiku rasplesati i raspjevati ovoga proljeća, a karte su u prodaji sustavu Entrio.

Posljednjih godina u cijeloj regiji potiho se razvijala trap glazba, stvarale su se pjesme, hitovi, neki novi izvođači, a sve ispod radara popularnih medija koji su sa zadrškom gledali na novi glazbeni val. No, brzo se pokazalo da je upravo trap postao izbor broj jedan za izlaske mladih te da milijunski pregledi na YouTubeu, Spotifyu, Apple Musicu i drugim platformama ukazuju da su zvijezde nove generacije same došle do publike kroz svoju glazbu i društvene mreže. Upravo zato osmero mladih zvijezda za zagrebački spektakl pripremaju mnogo iznenađenja.

"Volim ljubav hrvatske publike, svaki koncert prođe u odličnoj atmosferi i zato me posebno raduje nastup u Areni Zagreb gdje ću sa svojim kolegama i prijateljima pokazati što je pravi tulum. Publici mogu garantirati da će se dobro isplesati i da im spremamo veliko iznenađenje. Vidimo se u svibnju", rekao je 22-godišnji Voyage, pravim imenom Mihajlo Veruović. Pjevač, tekstopisac i glumac već godinama stoji pri samom vrhu popularnosti sa svojim hitovima "La la la", "Euforija", "Tango" i "Bella Hadid". Ovaj posljednji otpjevao je sa svojim prijateljem i kolegom Nuccijem, koji će također nastupiti u zagrebačkoj Areni.

"Bit će to fantastična večer za svakoga tko nam se pridruži. Dođite i veselite se s nama", poručuje 27-godišnji Igor Panić, popularniji pod umjetničkim imenom Nucci, koji će pred zagrebačkom publikom izvesti niz svojih megahitova među kojima svakako treba izdvojiti "Crno oko", "Automati" i "Localo".

Ništa manje uzbuđeni nisu ni 21-godišnja Marina Pezerović Zera, koja je s pjesmom "Kalaši" dospjela na hrvatsku Billboardovu ljestvicu, 25-godišnja Barbara, čija je pjesma "Lažeš me, ljubavi" zasjala na vrhu trendinga hrvatskog YouTubea, kao ni poznati sarajevski reper i treper Adnan Nikšić poznatiji kao Sajfer.

Na zagrebačkoj pozornici publiku će zabavljati i 30-godišnji Dragomir Despić Desingerica, koji je već dobro poznato ime hrvatske klupske scene, svojim hitovima "Skakavacc", "Ccokolada", "Ccuti", kao i 35-godišnji Predrag Miljković Corona uspješnicama "Zero", "Paralele", "Stranac" te megahitom "U dimu".

Taj duet otpjevao je s Premilom Jovanovićem, kojeg na sceni prepoznaju pod imenom Rimski, a on također sprema mnoga iznenađenja za svoj nastup u svibnju.

Premda je većina od ovih osmero izvođača imala svoje uspješne nastupe po hrvatskim gradovima, ovo je prvi put da ih je Balkan Festival okupio na jedno mjesto i pripremio dosad neviđeni trap spektakl na ovim prostorima. S obzirom na to koliko brzo planu ulaznice za njihove klupske nastupe, pravi obožavatelji trap scene s pravom će pohrliti po svoju kartu kako bi bili sigurni da će u subotu 11. svibnja biti dio prvog ovakvog spektakla u Hrvatskoj.