NAJORIGINALNIJI OVOGODIŠNJI ADVENT JE U ŽRNOVNICI Djed i Baka Božićnjak stigli sa zapregom, sva djeca dobila poklone. Pojavio se i Grinch

Nakon tri godine pauze u Žrnovnicu se vratio Advent, barem u onom narodnom smislu riječi! Udruga Žrvanj dvije godine zaredom organizirala je "Božićnu štoriju u Žrnovnici", koja je u ovo podmosorskso mjesto originalnošću organizacije privukla tisuće posjetitelja.

Večer je počela već tradicionalnom "Božićnom kočijom". Za ovu prigodu potpuno uređena i dekorirana kočija s pravom konjskom zapregom kružila je ulicama Žrnovnice, a u 17 sati stigla je do svog konačnog odredišta - parkirališta ispred vatrogasnog doma u centru mjesta. Promet centrom mjesta privremeno je obustavljen jer su Djed i Baka Božićnjak s vilenjacima stigli kočijom punom darova za djecu.

Pogledajte u našoj galeriji koliko se djece pojavilo na dodjeli poklona.

Pokloni su brzo razgrabljeni, no uskoro se sa zgrade vatrogasnog doma spustio Grinch i pokušao djeci odnijeti poklone. No, to mu ipak nije pošlo za rukom.

Djeci je omogućeno fotografiranje na kočiji s Djedom i Bakom Božićnjak, a nakon što su sva djeca dobila poklon, zbivanja su se premjestila u obližnju Baštu na 1. Feštu o'žrnovačke jabuke.

Naime, Udruga Žrvanj već više od deset godina provodi program revitalizacije žrnovačke jabuke - mašanke, lokalne vrste jabuke koja je spašena od nestanka te se počinje saditi diljem Hrvatske. To ne čudi jer su znanstvena ispitivanja dokazala da se radi o pravoj "bombi zdravlja", a ovo je prvi put da su prezentirani proizvodi od ove jabuke. Tako posjetitelji imaju priliku kupiti proizvode od jabuke poput štrudli, a na gastro kućicama se prodaju razna jela i pića, uključujući ona za djecu. Na Fešti sudjeluje i poznata kaštelanska kraft pivovara "Familia".