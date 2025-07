Najbolji roštilj s društvom je onaj - dobro ugašeni! Previše šumskih požara krenulo je nakon rečenice 'Ma neće biti ništa'

Koliko puta ste, priznajte u sebi, ako već ne želite naglas, bacili opušak cigarete kroz prozor jurećeg automobila? I koliko puta je to bilo u ljetnom periodu?

Ne mora to biti opušak. Vikendica, izlet i roštilj s društvom, ali nakon obilnog obroka i par čaša rashlađenog omiljenog pića, zaboravili ste temeljito ugasiti preostali žar?

Možda ste i pomislili kako to baš nije u redu, ali je onda jedan drugi glas u vašoj glavi prevladao, onaj koji je rekao ‘ma neće biti ništa’! Stručnjaci procjenjuju da je za 90 posto šumskih požara kriv upravo čovjek, a to ujedno znači da upravo naši postupci – pokupljeni opušak, staklo bačeno u smeće, do kraja ugašena vatra – mogu biti presudna protupožarna mjera.

Upravo zato, budući da je sezona visokog rizika od šumskih požara, Hrvatske šume s partnerima su pokrenule kampanju Ma neće biti ništa – Nemar je prva iskra, s ciljem osvještavanja građana i turista o njihovoj ulozi u očuvanju šuma, imovine i ljudskih života od razornih učinaka požara.

Nastavak je to uspješne dvije kampanje pod sloganom ‘Nemar je prva iskra’, a ovogodišnja komunikacija u središte stavlja jako dobro poznatu frazu ‘Ma neće biti ništa’. Upravo tu rečenicu i takav pristup mnogi poznaju i koriste, ali tada - počinje nemar. To je poziv na odgovornost, jer svi želimo izbjeći prizore šumskih požara koji ugrožavaju prirodu, domove i zajednice.

Požari se naime događaju i kada nema vjetra, međutim u tim slučajevima njihovo širenje je ograničeno, a reakcije gasitelja sprječavaju eskalaciju. Posebnu opasnost nosi vjetrovito vrijeme, i tada je potrebna dodatna pažnja.

Iz Hrvatskih šuma posebno ističu važnost hitnog prijavljivanja uočenog dima. Mnogi od nas na te prve znakove požara odmahnu glavom misleći da je netko već sigurno nazvao vatrogasce ili da se njih to ne tiče jer je dim ‘dosta daleko’. Upravo suprotno, naglašavaju iz Hrvatskih šuma. Budući da je u ljetnom periodu na snazi stroga zabrana paljenja vatre na otvorenim prostorima, primijetite li bio kakav dim, obavezno nazovite 193 ili 112! Nema veze ako je netko već zvao, jer možda baš vaš poziv doda ključnu informaciju te spriječi razorni požar koji bi inače trajao danima!

Ljetna sezona je vrhunac protupožarne sezone, no u Hrvatskim šumama zaštita od požara traje neprestano, cijelu godinu. Samo u 2023. godini u tu svrhu su uložili 13 milijuna eura. Za razdoblje 2022. – 2025. tvrtka je nabavila integriranu uslugu privatne radijske komunikacije u svrhu protupožarne zaštite šuma, kao i video nadzor s detekcijom dima i vatre te simulatorom širenja požara koji omogućava još kvalitetnije akcije u suradnji s operativnim snagama sustava civilne zaštite, posebice Hrvatskom vatrogasnom zajednicom.

Ukupno se u šumama nalazi 220 kamera raspoređenih na 110 lokacija, kojima se upravlja iz nadzornih operativnih centara u svim priobalnim županijama, Ličko-senjskoj, Karlovačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Organizirana je i motriteljsko-dojavna služba radnika Hrvatskih šuma na području krša, a u tijeku protupožarne sezone, zapošljavaju se i dodatni radnici na određeno vrijeme kako bi se što više smanjilo vrijeme reakcije na uočen dim. Tijekom cijele godine radi se i na izgradnji i održavanju protupožarnih prometnica i motrionica, na čuvanju i održavanju šuma, kao i podizanju svijesti javnosti o opasnostima od požara.

Kako su građani i turisti, odnosno njihova podignuta razina svijesti na opasnost od šumskih požara najbolja prevencija, tako su iz Hrvatskih šuma pripremili edukativne sadržaje svojim digitalnim kanalima, koji uključuju i – nagrade!

Od sredine lipnja, pratitelji na društvenim mrežama Facebook i Instagram mogli su osvojiti i vrijedne poklone za svoje zalaganje na promicanju kampanje u svojoj okolini. Krajnji cilj svih aktivnosti kampanje ‘Ma neće biti ništa - Nemar je prva iskra’ jest osvijestiti domaće i strane turiste o njihovoj ulozi u očuvanju prirode, imovine i ljudskih života od razornih učinaka vatre.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatske šume d.o.o. (@hrvatskesume_doo)

Sve protupožarne aktivnosti i materijali vezani za kampanju Ma neće biti ništa - Nemar je prva iskra mogu se pronaći na službenoj web stranici Hrvatskih šuma na hrvatskom i engleskom jeziku, kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu i LinkedInu.

Pored Hrvatske vatrogasne zajednice, partneri Hrvatskih šuma na ovom projektu su Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Hrvatska turistička zajednica, BINA-Istra, Hrvatske autoceste, Autocesta Zagreb – Macelj, HŽ Infrastruktura te HŽ Putnički prijevoz.