Najbolje ocjenjeni burgeri u Splitu - na ludom popustu do kraja mjeseca!

Pravi ljubitelji burgera već su upoznati s Old House Street foodom, smještenim u srcu Splita. No, evo vijesti koju možda niste znali – s ponosom možemo reći da na Google recenzijama imamo visokih 4.8 kao prosjek ocjena na preko tisuću recenzija. Prepoznali ste nas po vrhunskim burgerima, koji su postali neizostavna poslastica za ljubitelje autentičnih okusa.

Ali Old House Street Food nije poznat samo po burgerima; naše tortilje od piletine i bifteka, te sendvič od piletine, osvojili su srca onih koji traže raznolikost u svakom zalogaju.

U skladu s blagdanskim duhom, Old House Street Food je uveo pečenicu i kobasicu u svoj blagdanski repertoar, stvarajući pravu čaroliju adventskog ugođaja. Kako bismo zajedno s našim dragim gostima proslavili adventsko vrijeme, odlučili smo staviti cijeli meni na poseban popust od 20% do kraja prosinca. Sada možete uživati u svojim omiljenim Old House specijalitetima po pristupačnijim cijenama.

Za sve one koji već poznaju čaroliju Old House Street Fooda, pozivamo vas da nas ponovno posjetite, isprobate nove proizvode ili uživate u standardnim jelima po adventskim cijenama. A svima koji će nas tek posjetiti, pozivamo vas na burger, sendvič ili neki od adventskih specijala! Radujemo se što ćemo zajedno provesti advent s vama.