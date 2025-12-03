NAJAVA Praizvedba "Daleko je Kandahar" u HNK Split: Intimna studija o nevidljivim frontama rata

Hrvatsko narodno kazalište Split u petak, 6. prosinca, na svojoj komornoj sceni 55, premijerno će izvesti dramu "Daleko je Kandahar" autorice Anite Čeko. Tekst, nagrađen 2021. godine nagradom Marin Držić, u režiji Tee Alagić, donosi kompleksan uvid u suvremenu obiteljsku disfunkciju, fokusirajući se na tihe žrtve globalne militarizacije – one koji čekaju kod kuće dok njihovi najbliži sudjeluju u mirovnim misijama ili humanitarnim akcijama u ratnim zonama.

Predstava nastavlja trend HNK Split da na Maloj sceni postavlja recentne hrvatske dramske tekstove, što je, kako je na današnjoj konferenciji za medije naglasio intendant Vicko Bilandžić, iznimno važno. Bilandžić je istaknuo da je Hrvatska od zemlje koja je primala mirovne misije postala zemlja koja mir širi po svijetu, a "Daleko je Kandahar" upravo tematizira reperkusije takvog angažmana na obitelj.

Sekundarna traumatizacija i život "među redovima"

"Drama nije klasična ratna priča, već intimna psihološka studija o posljedicama izbora. U središtu radnje je dalmatinska obitelj paralizirana odlukom Oca, kojeg u predstavi, prisutnog isključivo putem videa, tumači Mijo Jurišić, da ode raditi kao humanitarac/konzultant u Afganistan. Iako otac nije fizički prisutan, rat snažno prodire u emocije, odnose i tijela članova njegove obitelji koja svoj 'mali život' živi u Splitu", naglasio je intendant Bilandžić na konferenciji.

Autorica teksta i dramaturginja Anita Čeko naglasila je da ju posebno zanimaju oni koji "pasivno čekaju" kod kuće. "Ono što me zanima su obitelji vojnika, njihovi 'mali, tihi' životi. Drama govori o posljedicama rata za one koji nisu na ratištu: za one koji su s vojnicima u bliskom odnosu i koji će, neminovno, posljedično i sami biti sekundarno traumatizirani", pojasnila je Čeko. Ona je na konferenciji otkrila da inspiraciju crpi iz autobiografskih motiva, budući da su njezina prva sjećanja vezana uz rat 90-ih, a motivacija joj je bila dati glas tim utišanim pojedincima.

Redateljica Tea Alagić, koja je veći dio karijere izgradila u Americi, dramu je opisala kao "iznimno toplu i univerzalnu", naglašavajući da se slični problemi sekundarne traumatizacije obitelji javljaju i u SAD-u. "Likovi su izvanredni, jednostavno su to likovi koji vam se mogu približiti kao ljudi koje već znate", rekla je Alagić, dodajući da su je privukli upravo prostori neizgovorenog, tišine i odsutnosti, u kojima prepoznaje odjeke Čehova.

Ženski luk i tijelo kao nositelj traume

Alagić je posebno istaknula važnost ženskog luka u priči i svoju dužnost da ženski likovi ne zaglave u pasivnoj poziciji. Uloge u predstavi tumače Marija Šegvić (Mater), Nika Petrović (Luce) i Andrijana Vicković (Baba), dok ulogu sina Tonija igra Luka Čerjan, a Mijo Jurišić (Ćaća) pojavljuje se likom i glasom na ekranu računala.

Marija Šegvić naglasila je da je Anitin tekst "stvarno fantastičan" i da je užitak igrati ulogu Majke, žene koja nosi višestruke uloge i pokušava se povezati sa svojom nutrinom. Mladi glumac Luka Čerjan osvrnuo se na ulogu Tonija, 14-godišnjaka punog pitanja i bez odgovora, istaknuvši kako na njegov lik utječe ne samo fizička odsutnost Oca, već i strah i neizvjesnost vezana uz njegov povratak. Nika Petrović (Luce): "Luce je sportski tip, pomalo muškobanjasta petnaestogodišnjakinja. Fokusirala sam se najviše na to kako odsustvo oca, strah za njega, utječe na moj lik".

Scenograf Filip Triplat istaknuo je da je rad na komornoj sceni i postizanje realnog, a istovremeno dramski funkcionalnog prostora stana, bio izazov. Umjesto da scena izgleda kao "tipična TV sapunica", otvorili su se s tri polja koja, prema njegovim riječima, publici pružaju element iznenađenja.

Premijerom "Daleko je Kandahar" HNK Split nastavlja otvarati prostor novoj dramaturgiji i intimnim studijama koje, iako smještene lokalno u Dalmaciju, zrcale univerzalne probleme globalnih zbivanja i njihovog utjecaja na obiteljsku jezgru.

Autorski tim čine još i kostimografkinja Maja Peruzović, glazbeni suradnik i skladatelj Goran Cetinić Koča, dizajner svjetla Boško Kutlešić Bijader, dizajner videa Dragan Đokić, te oblikovatelj tona Silvio Mojaš.

Nakon premijerne izvedbe 6. prosinca sljedeće izvedbe su planirane za 8., 9. i 10. prosinca, te 10., 13. i 14. siječnja sljedeće godine.