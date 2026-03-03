NAJAVA Eda Vujević predstavlja knjigu "Silom domaćica" u Gradskoj knjižnici Marka Marulića

U Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu u petak, 6. ožujka, s početkom u 18 sati, bit će predstavljena knjiga "Silom domaćica" autorice Ede Vujević, splitske novinarke i književnice. Knjiga izlazi u nakladi Frakture iz Zaprešića.

Nastala iz kolumne u Slobodnoj Dalmaciji

"Silom domaćica" nastala je na temelju kolumne koju je Eda Vujević pisala u Slobodnoj Dalmaciji. Frakturin urednik Roman Simić ističe kako knjiga donosi "neuljepšani život kakav svi poznajemo", odnosno svakodnevicu bez "filtera i fotošopa", obojenu autoričinim prepoznatljivim humorom. Simić dodaje i kako knjiga otkriva zašto je rečenica "zovi čovika" jedna od najvažnijih u prosječnom hrvatskom kućanstvu.

Novinar i književnik Drago Hedl za knjigu kaže da "odiše toplinom koja razgali i osvoji" te pokazuje kako se i od naizgled običnih situacija može napisati sjajna proza. Među temama koje se provlače kroz knjigu spominju se sitni kućni popravci, odlazak zubaru ili u mirovinu, šoping, hipohondrija, svatovi, dijete, potraga za slobodnim parkingom, živciranje u prometu, kućni ljubimci i moda.

Tko sve sudjeluje na promociji

Osim autorice Ede Vujević, na splitskoj promociji sudjelovat će Tisja Kljaković Braić, Ivica Ivanišević, glavni urednik Frakture Seid Serdarević te Andrea Mladinić, glumica splitskog HNK, koja će pročitati nekoliko kraćih odlomaka iz "Silom domaćice".