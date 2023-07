Nagrađivana mlada pijanistica Mia Pečnik održala maestralan koncert u sklopu Splitskog ljeta

Izvrsna mlada glazbenica Mia Pečnik pobrinula se za jedan od najljepših glazbenih nastupa na Splitskom ljetu kao ovogodišnja pobjednica Ciklusa koncerta mladih glazbenika mo. Vinko Lesić. Glazbena mladež Split pokrenula je ovaj ciklus u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem Split i Umjetničkom akademijom u Splitu kako bi se mladi glazbenici predstavili široj publici, dobili priliku za nastupanjem i usavršavanjem svojih vještina te stjecanjem scenskih sposobnosti. Ravnatelj Glazbene mladeži Split, prof. Pero Prosenica, posebno je zahvalio upravi i djelatnicima HNK-a Split, kao i upravi i djelatnicima Muzeja Ivana Meštrovića na suradnji i pomoći.

Sve je koncerte pratilo tročlano povjerenstvo (stalne članice dr.sc. Mirjana Siriščević i mr. art. Borna Barišić, uz trećeg, pridruženog člana, koji se mijenjao ovisno o instrumentu koji nastupa). Odlukom povjerenstva nagrađeni su Mia Pečnik (klavir), Silvio Bilić (gitara) i Izabella Goverdovskaia (violina). Pobjednica Mia Pečnik nagrađena je statuom mo. Vinka Lesića koja je rad akademskog kipara Kažimira Hraste. Plejadi izvrsnih mladih glazbenika s nagradom za poseban doprinos Ciklusu priključio se skladatelj Šimun Čarli Botica čije su se tri skladbe praizvele na ovogodišnjem Ciklusu (za solo gitaru, duo flauta te za duo brač i klavir).

Uvažena mlada pijanistica Mia Pečnik, koja je na međunarodnim i nacionalnim natjecanjima osvojila preko 80 prvih i posebnih nagrada, predstavila je vrlo zahtjevan i iznimno emotivno izveden klasični program (J. S. Bach: Preludij i fuga u fis-molu BWV 883, L. van Beethoven: Sonata u E-duru op. 109, F. Liszt: Légende no. 1, S. 175, F. Liszt: Ballade no. 2, S. 171, F. Chopin: Ballade u f-molu, op. 52) i sasvim opravdala nagradu. Pečnik je studentica na Visokoj školi za glazbu i ples u Kölnu u klasi prof. Andreasa Frölicha, a od 2017. istovremeno se usavršava na Talent Music Master Courses i University of Music u Bresci kod brojnih uglednih pijanista i pedagoga.

O njezinoj izvrsnosti mnogo govori činjenica da svoj prvi nastup s orkestrom bilježi već kao jedanaestogodišnjakinja, a četiri godine kasnije debitira sa Zagrebačkom filharmonijom pod ravnanjem mo. Pavla Dešpalja. Osim nastupa s hrvatskim i stranim orkestrima, oduševljava svojim solističkim nastupima, kakav je bio i onaj upriličen u divnom ambijentu Meštrovićeva Kaštilca.