Načelnik (HDZ) dalmatinske općine osumnjičen za protupravnu gradnju, on kaže: "U prošlosti je to prolazilo..."

Zadarska policija kazneno je prijavila trojicu muškaraca zbog izvođenja radova na uređenju plaže bez prethodnog ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. HRT doznaje da je među prijavljenima Jakov Zoran Pelicarić, načelnik općine Sveti Filip i Jakov.

Druga dvojica muškaraca su odgovorne osobe u društvima koja su izvodila odnosno nadzirala radove. Sumnjiči ih se da su protivno propisima izvodili građevinske radove od sredine veljače do kraja lipnja prošle godine, dijelom na pomorskom dobru a dijelom u moru.

"Temeljem sklopljenih ugovora i u skladu s idejnim projektom za uređenje dijela plaže, projektiranim od strane trgovačkog društva iz Splita, protivno propisima, u vremenu od sredine veljače do kraja lipnja 2023. godine, dijelom na čestici zemljišta na pomorskom dobru te dijelom u moru ispred navedene čestice, izvedeni su građevinski i drugi radove na uređenju plaže, bez prethodnog ishođenja izvršne i pravomoćne građevinske dozvole propisane Zakonom o gradnji", objavila je PU zadarska.

Pelicarić: Iznenađen sam

Načelnik Pelicarić je za HRT komentirao kaznenu prijavu protiv njega zbog protupravne gradnje.

"Iskreno sam iznenađen. Znam o čemu se radi to je plaža Iza Banja u Sv. Filipu i Jakovu, šetnica dužine 120 m, širine 3 m gdje se izgradilo pet rasvjetnih tijela i jedan tuš. Sve je javno.

U financiranju su sudjelovali Udruga Napredak i Ministarstvo i Općina. Ja sam preuzeo odgovornost tog posla. Zakon je tada rekao da je to jednostavna gradnja za koju smo imali papire. Međutim, inspektor je utvrdio da to nije jednostavna gradnja, pošto je unutar pomorskog dobra te da mora biti izdana građevinska dozvola.

U prošlosti je to prolazilo, no sada je neki pritisak na 'pomorsko'. A što se tiče kaznene prijave sam ponosan jer to je za jednog čovjeka koji se bavi vođenjem lokalne samouprave ok zato što se bori za javno. Šetnica je prvenstveno napravljena za invalide i prolaz kolica jer se dosad nije moglo proći tim dijelom mora, a to je unutar užeg centra mjesta", rekao je Pelicarić za HRT.