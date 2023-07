NA ZADVARSKI ĆEVAP DOLAZI CIJELA DALMACIJA Svatko tko je ih je probao, redovito se vraća: "Specifičnog su okusa, oduševljenje je jednoglasno"

Splićani znaju da se najbolja janjetina može pronaći u Klisu, Gornjem Sitnom ili Boraji, a po pitanju ćevapa konkurencija u gradu je već poprilična. Za stanovnike od Makarske do Imotskog dvojbe nema, najukusnija janjetina i ćevapi naručuju se samo na jednom mjestu - buffetu San iz Zadvarja. Ova mala općina, kako joj antički korijen riječi i otkriva, vrata su Zagore, pa ne samo lokalno stanovništvo nego i putnici namjernici već puna tri desetljeća na okrjepu svraćaju upravo u buffet San.

"San" u kontinuitetu radi već 30 godina, s kratkom pauzom za vrijeme "korone", otkriva nam vlasnik ugostiteljskog objekta, Mate Santrić. Ne postoji ništa ljepše nego kada je netko u cijelosti posvećen i svome poslu i svome rodnom kraju, a sve to utjelovljuje ovaj 36-godišnjak.

Uz nadaleko poznatu janjetinu, ovaj zadvarski ugostitelj možete se pohvaliti s nadaleko najboljim ćevapima. Na ćevape uz buffeta San dolaze i stari i mladi, i domaći i furešti.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić

Naravno da čitateljima nećemo otkriti tajnu savršenog ćevapa. Osobno sam se uvjerio - ne samo ja nego i kolege koji su sa mnom probali - da je specifičnog okusa, i oduševljenje je jednoglasno. Čuo sam da ste nekim zanimljivim receptom otišli i u susjednu državu.

- Ja kao ljubitelj mesa uvijek težim da proizvod bude što bolji. Problem je bio što nismo mogli dobiti konstantu dobrog proizvoda, da imamo konstanto dobar proizvod po pitanju ćevapa. Jednostavno, avanturist sam i volim avanturu, te sam probao da napravim sam osobno naš domaći ćevap. Vidjeli ste i probali, te smatram da sam uspio. Avantura je bila dobra, avantura je bila baš prava dok ga nisam uspio složiti.

Sigurno niste došli na jedno mjesto i rekli "To je to", nego je to potrajalo.

- Bila je avantura prava, te nam se posložio i splet sretnih okolnosti da sam uspio doći do tog proizvoda koji je svima drag. Može se sjesti, pojesti i guštati u njemu, a može se i na brzinu. Brzo je jelo, ali i nije. Možemo ga karakterizirati kao fast food, neka vrsta street fooda, kao i restoranska ponuda, svugdje.

Može se doći i naručiti za vani?

- Tako je. Mi nudimo i uslugu za van, pakiranja za van. U nekom određenom krugu kilometara vršimo i dostave, pogotovo ovim kućama za odmor i tako. I za raznorazne firme pakiramo i vršimo dostavu gotovih jela, jeala po narudžbi. To je tipa, HAC autoput ophodnja, oni ne mogu izlaziti vani. Oni dođu do naplate Šetanovac i nas zovnu, a mi njima izbacimo do tu hranu, kao i ovim kućama za odmor. Naravno da bi svi podigli kvalitetu usluge, i da bi mi napravili što više prometa. Nas oni zovnu, naruče pet ili deset, koliko već jela. Mi to pakiramo, dostavimo do tamo, te poslužimo na stol.

Hoćemo li uspoređivati zadvarski ćevap - ili San ćevap - s nečim što se nudi u Splitu?

- To bi bilo najbolje da ljudi koju probaju sami ocijene i odluče. Tko zna, možda se nekad u budućnosti i ostvari neki dvoboj, Pisac vs San.

Kako smo vidjeli, tko ga je probao, vraća se.

- To nam je najbolji pokazatelj, i to nam je bio jedini cilj. Nismo megalomani, ne idemo na količine. Bitno nam je da postignemo kvalitetu i smatramo da smo fer i korektni što se tiče porcija i količinski prema našim gostima, mušterijama, potrošačima. Što ima zadovoljnije i draže vidjeti nego kada se gost koji je sretan i zadovoljan, koji zadovolji svoje nepce, da se vrati.

Kakve su te porcije ćevapa?

- Mi ih imamo trenutno u izdanju restoranskome tipu od deset komada u porciji, dolaze u somunu, a za prilog idu naravno neizbježni ajvar i kapula koji to ljube. Posebni dodatak nudimo kajmak. Kao prilog uz njih ide pomfri i povrće s žara. To nam je glavna ponuda, tako smo ih zamislili i tako ih izdajemo. S time da ih imamo u opciji 'fast food' izdanju koji dolazi u lepinji čisto 5 - 8 -10, klasika miješani, isto za tu pojesti ili za ponijeti.

- Poruka ljudima koji nisu nikada svratili u San, u Zadvarje.

Svratite, dođite, probajte. Vrlo rado ćemo vas ugostiti. Smatram da nismo tipični derači. Nismo cjenovni derači, ne gledamo samo da u tri mjeseca sezone oderemo sve. Radimo tijekom cijele godine. Otvoreni smo od 1.1. do 31.12. i smatram da smo pristupačni za sve naše male ljude.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić